Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ByLock kullanan 2 eski polis tutuklandı

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 eski polis tutuklandı.

01 Ağustos 2017 Salı 18:36
ByLock kullanan 2 eski polis tutuklandı

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 eski polis tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla daha önce meslekten ihraç edilen eski polis memuru S.B ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yine aynı kapsamda aranan eski polis memuru M.S'yi Malatya'da yakaladı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 18:36
  1. FETÖ
  2. Malatya
  3. operasyon
  4. tutuklandı
  5. Anadolu Ajansı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mahkeme Başkanından küstahlık yapan FETÖ'cüye tepki!
    1. Mahkeme Başkanından küstahlık yapan..
    2. İşte Batı'nın insanlığı! Mültecilere..
    3. 'Kanseri önlüyor'
    4. Baba oğul kaya kartalıyla tilki avlıyor
    5. NATO, Rus jetlerine müdahale etti!
    6. İsrail'e net uyarı: Kimse engel..
    7. Yüzlerce fanatik Yahudi Mescid-i..
    8. FETÖ şüphelisinin ByLock'ta..
    9. Balıkesir'de sanayi sitesinde korkutan..
    10. Dünya beklenenden daha fazla ısınacak
    11. Ölen dilencinin evinden 72 milyon Irak..
    12. İngiliz enerji şirketi elektrik..
    13. Turkcell Süper Kupa maçını Aydınus..
    14. Koyunlara zarar veren yılkı atları..
    15. Felipe Melo'dan Türkiye açıklaması!..
    16. Kamboçya'da arkadaşının bebeğini çöp..
    17. Beijing Guoan duyurdu! Burak Yılmaz...
    18. İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 8..
    19. Çığrından çıktı! Su bile vermeyecek
    20. El Kaide liderinin kardeşi Zevahiri..
    MHP'de toplu istifa depremi
    MHP'de toplu istifa depremi
    İsrail, Türkiye'den kum istiyor!
    İsrail, Türkiye'den kum istiyor!
    ABD'den yaptırım kararı
    ABD'den yaptırım kararı
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor