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ByLock kullanan 2 eski polis tutuklandı

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 eski polis tutuklandı.

01 Ağustos 2017 Salı 17:57
ByLock kullanan 2 eski polis tutuklandı

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 eski polis tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla daha önce meslekten ihraç edilen eski polis memuru S.B ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yine aynı kapsamda aranan eski polis memuru M.S'yi Malatya'da yakaladı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 17:57
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Ankara
  3. Malatya
  4. Cumhuriyet Başsavcılığı
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