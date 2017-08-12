ByLock araması 7-13 Eylül2014’de tavan yapmış!

GÖKSEL ÇAĞLAV / ANKARA - Yapılan araştırmaya göre, 17 Aralık 2013 ve 17 Şubat 2016 tarihleri arasında “ByLock” anahtar kelimesi kullanılarak yapılan Google aramaları incelendiğinde, aramaların 7-13 Eylül 2014 tarih aralığında tavan yaptığı ortaya çıktı. 2015 yılının başlarında inişe geçtiği ve sonraki süreçte de tekrar yükselişe geçmediği belirlendi. “ByLock” uygulamasına ilişkin dünya genelinde yapılan aramalar incelendiğinde, Türkiye dışında Fransa, İngiltere ve ABD’nin yer aldığı belirlenirken, anılan uygulamaya ilişkin aramaların neredeyse tamamının Türkiye kaynaklı olduğu, diğer ülkelerden yapılan aramaların da örgütün yabancı ülkelerdeki mensupları tarafından veya Türk kullanıcılar tarafından VPN bağlantısı ile gerçekleştirildiği değerlendirildi.

1 MİLYON İNDİRME

Araştırmada, APK indirme sitelerinde göre, 500.000-1 milyon adet indirme istatistikinin bulunduğu belirtildi. Twitter’da 15 Temmuz 2016 tarihli öncesinde “ByLock” uygulamasına ilişkin paylaşımlarda bulunan kullanıcıların büyük çoğunluğunun FETÖ/PDY lehine paylaşımlarda bulunduğu belirlenirken, “Kimliği tespit edilebilen hesap kullanıcılarının FETÖ/PDY’ye müzahir şahıslar olduklarının, kamuoyuna yansımasından önce uygulamayı bildiklerinin ve yaygın şekilde kullandıklarının göstergesi olarak değerlendirilmiştir” denildi. 15 Temmuz kanlı darbe girişiminden önce, belirli sayıda olmak üzere, Twitter dışındaki çok az platformda ByLock kelimesinin kullanıldığı belirtilen araştırmada, ByLock’un MİT tarafından tespit edilip ortaya çıkarılmasından sonra sosyal medya ve basın yayın organları da dahil günlük konuşmalarda da en çok telafuz edilen kelime olduğu belirlendi. Başsavcılığın araştırmasında, ByLock’un, Ekşi Sözlük, Uludağ Sözlük, İnci Sözlük gibi güncel konuların ve kavramların yoğun olarak paylaşıldığı ve tartışıldığı platformlarda, 15 Temmuz 2016 tarihinden öncesine ait herhangi bir bilgiye rastlanmadığı belirtildi.