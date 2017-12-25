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Buzlar eridi ABD'nin gizli silahları ortaya çıktı

Grönland'da küresel erimeye bağlı olarak eriyen buzullar korkunç bir tehlikeyi de ortaya çıkarttı.

25 Aralık 2017 Pazartesi 11:04
Buzlar eridi ABD'nin gizli silahları ortaya çıktı

Grönland'da bulunan gizli ABD üssü küresel ısınmaya bağlı olarak ortaya çıkacak.

İngiliz basınına konuşan uzmanlar, yıllar önce saklanan tonlarca kanserojen kimyasalın denize salınabileceğini söylüyor.

Bölge üzerinde araştırma yapan uzmanlar küresel ısınmadan dolayı Grönland'daki büyük buzul kütlesinin çökmesiyle gizli nükleer tabakada da çöküntü yaşanabileceğini belirtti.

Soğuk savaş zamanında 200 kişilik bir ekip tarafından nükleer güç ile inşa edilen şehir, Amerika tarafından “Project Iceworm-Buzsolucanı Projesi” olarak adlandırıldı.

Şehrin altında 4000 kilometre uzunluğundaki tünelde SSCB’ye karşı kullanılmak üzere 600 adet balistik füze yerleştirildi. Soğuk savaş zamanında hükümetlerin gizli çalışmalarının en büyük kanıtlarını içeren şehir, buzulların altında gizemini koruyor.

Araştırmacılar 1967'den sonra şehir terk edildikten sonra gizli bir tünelden konuyla ilgili dökümanlara ulaşarak Iceworm projesinden haberdar oldu.

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 11:04
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Dr. Yusuf T.Dr. Yusuf T.3 sa önce
    YaHu şunu belleyin artık... KÜRESEL ISINMA DİYE BİR ŞEY YOK.. Bunu siyonlardan bağımsız olan alman ilim adamları (meteoroloji uzmanları) ispat ediyor.. küresel ısınma siyonların bir taktiği.. olmayan bir ısınmayı bahane ederek uçaklardan CHEMTRAİL sıkıyorlar..chemtrail in ne olduğunada artık siz bakın youtube da.. YaHu açın gözlerinizi.. kafanızı çıkarın artık kumdan.. ve sık sık yukarı bakın gökyüzüne.. bu uçaklardan sıkılan ney?? acaip acaip bulut şekilleri görülüyor (HAARP). böyle bulut olurmu diye bir sorgulayın.. Haarp nedir ona da youtube dan bakın.. neden sık sık deprem oluyor, kuraklık oluyor, yazın ortasında sel felaketi yaşanıyor.. Yaa UYANIN ARTIK.. müslüman hüşyar, uyanık olur..
  • DirilisDirilis3 sa önce
    Coni tam bir insan ve tabiat düsmani
  • HamzaHamza4 sa önce
    Rabia koc sen nasil muslumansin dua ettigin it nice muslumanin kanini doktu isminden utan be
  • RamazanRamazan4 sa önce
    Allah rabia koçun gõsterdik.Amin
  • hamidohamido4 sa önce
    Syon güdümlü bu kafirin kimbilir daha nice bilinmeyen esrarengiz tuzakları var.
  • Murat AlagözMurat Alagöz4 sa önce
    O nedemek ya öyle....?
  • AnlaAnla4 sa önce
    Bu abd köpek dűnya belasi olmuş
  • RabiaKocRabiaKoc4 sa önce
    ABDde cok büyük devlettir ALLAHyoklugunu göstermesin. Amin.
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