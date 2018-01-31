Buzlar arasında ayakta duran minare

İHA-Ağrı’da son günlerde etkili olan soğuk hava il merkezi başta olmak üzere kırsal kesimlerde de günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte etkili olan kar ile birlikte kenti çevreleyen dağlar beyaz örtüyle kaplanınca ortaya seyrine doyumsuz görüntüler çıktı.

Kent merkezine 18 kilometre uzaklıkta bulunan Başçavuş köyünde Yazıcı Barajı’nın bir bölümü buz tutunca, yapımı yıllar önce tamamlanan ve geçmiş yıllarda sular altında kalan camiden geriye minaresi kaldı. Baraj yüzeyinde duran ve etrafı tamamen buzlarla kaplanan minare ilgi çekti. İlk bakışta su yüzeyine yapılmış hissi veren ve yüksekliği yaklaşık olarak 15 metre olan minare, ilk defa görenleri şaşırtıyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar için adeta turistik bir önem kazanan minareye ilgi her geçen gün daha da artıyor. Zaman zaman da sisler arasında kalan minare seyrine doyumsuz manzaralar oluştururken, güneşli havalarda ise adeta renk cümbüşüne dönüyor. Yazın suların çevrelediği, kışın ise buzlar arasında kalan minare tarihe meydan okurcasına dimdik ayakta duruyor. Fotoğraf tutkunlarının da vazgeçilmezi haline gelen minare barajın her tarafından görülebiliyor.

Baraja minareyi görmeye gelen vatandaşlar oldukça ilginç görüntülere rastladıklarını ve minarenin kartpostallık görüntüler ortaya çıkardığını söyledi. Geçtiğimiz yıla göre bu yıl karın geç yağdığını ancak son günlerde havaların çok soğuduğunu belirten vatandaşlar, barajın bir bölümünün buz tuttuğunu ifade etti. Minareyi seyretmenin keyif verdiğini dile getiren vatandaşlar, minarenin baraja ayrı bir güzellik kattığını ve nefes kesen görüntüler ortaya çıkardığını kaydetti.