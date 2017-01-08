Buzlanma kazaya neden oldu: 5 yaralı

"O aşk olmasa o dağlar delinmez"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Öyle lafla aşık olunmaz. Sevdiğinde yok olabiliyor musun? Gerçek manada aşık odur. Diğerleri lafıgüzaf. İstanbul'un fethini sağlayan, Rumeli'nin Afrika'nın kapılarını açan sır bu muhabbette aşkta gizlidir. Ferhat'a dağları deldiren o aşktır. O aşk olmasa o dağlar delinmez. O vuruyor, vurdukça çoğu gitti azı kaldı diyordu. Biz de yola öyle çıktık. Sorunlar çoktu."dedi