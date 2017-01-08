‘Buzda ayağım kayınca elim tetiğe gitti’

Konya merkez Meram ilçesinde bir stüdyo dairede meydana gelen olay şöyle gelişti: İbrahim Şakrak (39) ve Özbekistan uyruklu kadın arkadaşı Ronakhon Alıkhanova’nın (32) aralarında bulunduğu 2’si kadın 5 kişi, birlikte alkol almaya başladı. Bir süre sonra Şakrak, kız arkadaşı Alıkhanova’ya “Haydi başka bir eve gidelim. Orada eğlenelim” diyerek evden çıkarmak istedi. Alıkhanova ve arkadaşı Madina Gapparova gitmek istemedi. İddiaya göre İbrahim Şakrak 1 saat sonra tekrar gelip içeriye girmek istedi. Ancak evdekiler Şakrak’ı içeriye almadı. Bunun üzerine tartışma çıktı. Apartmanın kapısının önünde bulunan Şakrak, iddiaya göre tabancayla apartmanın birinci katında bulunan daireye doğru rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu koltukta oturan Ronakhon Alıkhanova pencereden giren ve başına isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi. Olaydan sonra kaçan İbrahim Şakrak evinde yakalanarak gözaltına alındı. Şakrak “Olay günü Alıkhanova ve arkadaşı Madina Gapparova’yı Manavgat’tan çağırdık. Ara sıra gelirler burada birlikte alkol alırdık. Ronakhon’ı ile dışarıya çıkmak istedim buna karşı çıktılar. Dışarıda havaya ateş edecektim. Buzdan dolayı ayağım kaydı. Düşerken yanlışlıkla tetiğe bastım” dedi.

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