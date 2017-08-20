Buzcuların Avusturya sınavı

Antrenörler Artur Sultangaliyev, Zeynep Erkılıç ve Duygu Kan nezaretinde günde çift antrenman yaparak Avusturya’da Eylül ayından yapılacak olan yarışlara hazırlanan Yıldızlar ve Büyükler Sürat Pateni Milli takımı, sezona madalya ile giriş yapmak istiyor. Bir bölümü de Olimpiyat hazırlık kampı için Güney Kore’de bulunan Sürat Pateni Milli takımı sporcularının Palandöken kampına 30’a yakın sporcu iştirak ediyor. Kara ve buz olmak üzere çift antrenmanla Palandöken’de yarışlara hazırlanan hız tutkunları, Avusturya’dan sonra en az 4 ülkede de yarışlara katılarak madalya şansı arayacak.

Kamp müdürlüğünü yapan Türkiye Buz Pateni Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Vedat Refayeli, her geçen gün gelişme kaydeden buz pateninde bu sezon madalya sayılarını artırmayı hedeflediklerini belirterek, "10 Ağustos’ta başlayan ve 25 Ağustos tarihinde sona erecek olan milli takım kampı son derece faydalı geçiyor. Sezonun son hazırlık kampı olması itibariyle sporcularımıza gereken yükleme yapılıyor ve neticeleri Avrupa yarışlarında alınacak. Umarım Eylül ayından Avusturya’da yapılacak yarışlarda iyi bir başlangıç yapar ve sezonu bol madalyalar ile kapatırız" dedi.