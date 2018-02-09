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Buzağı 18 aydır gözaltında! Tel örgünün dışına çıkması yasak

Erzurum'da, bir otomobilin çarpmasıyla yaralanan buzağının sahibi ortaya çıkmadı.

09 Şubat 2018 Cuma 15:58
Buzağı 18 aydır gözaltında! Tel örgünün dışına çıkması yasak

Hasar gören araç sahibinin şikâyetçi olması üzerine savcı, buzağının gözetim altına alınmasına karar verdi. 18 aydır gözetim altında tutulan buzağının tel örgülerinin dışına çıkması bile yasak. Sahibi bulunamazsa eşya olarak görüldüğünden buzağıya dava açılamayacağını belirten hukukçular, hayvanın hazineye kalacağını söyledi.

A.A'nın haberine göre: Erdal Dumlu’nun kullandığı 16 F 8259 plakalı araç, 18 Ağustos 2016’da Erzurum-Pasinler karayolunun Abdurrahman Gazi Mahallesi mevkisinde aniden yola çıkan dört aylık dişi buzağıya çarptı. Kazada, otomobil hasar görürken, araç sahibinin eşi Selma Dumlu’nun kolu, buzağının da kaburgaları kırıldı. Polis, kazanın yerinin çevresindeki aramalarına rağmen buzağının sahibine ulaşamadı. Yaralı buzağı, cumhuriyet savcısının bilgisi dahilinde muhafaza altına alındı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edilen buzağı, Veteriner Hekim Bilal Çoruh ve ekibi tarafından tedavi edildi.

ARAÇ SAHİBİ ŞİKÂYETÇİ OLDU

Dumlu çifti de mağduriyetlerinin giderilmesi için emniyete ve savcılığa müracaat ederek buzağıyı kazaya sebebiyet verecek şekilde serbest bırakan sahibinden davacı ve şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatan cumhuriyet savcısı, buzağının adli olaya karışması yüzünden sahibi bulunana ve soruşturma tamamlanana kadar yediemin tayin edilen belediyenin Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gözetim altına alınmasını kararlaştırdı.

TEL ÖRGÜDEN ÇIKMASI YASAK

Bu kararın ardından buzağı, yaptırılan ahırda belediye görevlilerince özenle besleniyor. Zaman zaman barınağın bahçesinde tel örgülerle çevrili alanda dolaştırılan inek, yaklaşık 18 aydır yaşamını burada sürdürüyor. İneğin bakımından sorumlu veteriner Bilal Çoruh, ineğin adli süreç dolayısıyla barınakta bakıldığını belirterek “İnek şu an barınağımızdaki ahırımızda hayatını idame ediyor. Yemesi içmesi, sağlığını, bakımını arkadaşlarla yürütüyoruz. Tel örgülerin dışına çıkması yasak” dedi.

‘EŞYA OLARAK GÖRÜLEN HAYVAN HAZİNEYE KALACAK’

Erzurum Barosu avukatlarından Merve Kars, hukuki süreçle ilgili şu bilgileri verdi:

“İlginç bir hukuki sorun, şöyle ki bir ineğin araca çarpmasıyla oluşan olayla karşı karşıyayız fakat olayımızda sadece araç sahibinin mağduriyeti görülmekte, burada ineğin mağduriyeti de göz önüne alınmalıdır. Hayvan hakları da insan hakları kadar korunmalı ve kanunlarda gerekli düzenleme yapılmalı. Bu olayda hayvanın sahibinin bulunamadı, eşya olarak gözüken ineğe de dava açılamayacak. İnek davalı olarak görülmediği için soruşturmada takipsizlik verilip hayvan hazineye kalacaktır çünkü hukukta hayvan eşya gözüküyor. Hazine de hayvanı ya devletin başka bir kurumuna verecek ya da kendisi yapılması gerekeni yapacaktır.”

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 15:58
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