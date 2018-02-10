Buz tutan Çıldır Gölü'nde 'kış şöleni'ne yoğun ilgi

Ardahan'daki Çıldır Gölü ve yörenin tanıtımı amacıyla bu yıl 5'incisi düzenlenen "Çıldır Kristal Göl Uluslararası Kış Şöleni" renkli görüntüler oluşturdu. Buz tutan göl üzerinde düzenlenen şölene, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra çevre illerden de vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yaklaşık 50 santimetre kalınlığındaki buz üzerinde düzenlenen şölende atlı kızak, rahvan at, atlı okçuluk yarışları, cirit, buz pateni, kayak yarışları ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Şölende halk ozanı Aşık Şenlik'in at üstündeki halinin kardan heykeli de yapıldı.

Renkli görüntülerin oluştuğu yarışlarda ekipler birinci gelebilmek için kıyasıya yarıştı. Rahvan at yarışlarında bazı yarışçılar atlarıyla birlikte düşerek kara gömüldü.

Vali Mehmet Emin Bilmez, şenlikte yaptığı konuşmada, tarihi, coğrafi ve toplumsal açıdan Ardahan'ın önemli bir yere sahip olduğuna işaret etti.

Gelenek ve ata kültürünün yaşatılması için şenlikleri yeni nesillere ve dünyaya aktarmak istediklerini belirten Bilmez, "Tarih boyunca insanımız arasında varolan birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu pekiştirmek istiyoruz. Emperyalist güçler tarafından yaratılmak istenen ve beslenen PKK, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütleriyle Müslüman coğrafyası, ülkemiz karşılaştırılmak ve istikrarsızlaştırılmak isteniyor." dedi.

Vali Bilmez, "Çıldır'dan, 'Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana' diyen Aşık Şenlik diyarından, Afrin'de, İdlib'de dünyanın birçok yerinde ve Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan Mehmetçik'e selam olsun." diye konuştu.

Programa AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu ve Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu da katıldı.

Çeşitli dallarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporculara törenle ödülleri verildi.

Çıldır'da buz üstünde ilk nikah kıyıldı

Şenlik kapsamında atlı kızaklarla alana gelen Hilal Yaycı ve Özgür Koçak çifti buz üstüne konulan masaya oturdu.

Ardahan Belediyesi Nikah Birimi Müdürü Zekir Morkoç tarafından kıyılan nikahta, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez ve AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay şahitlik yaptı.

Kıyılan nikahın ardından Belediye Başkanı Azizoğlu çifte evlilik cüzdanlarını takdim etti.

Gelin Hilal Yaycı, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Buz üstünde nikahımız kıyıldı, daha unutulmaz ve güzel oldu, herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Damat Koçak ise unutulmaz bir an yaşadıklarını bunun için emeği geçenlere teşekkür etti.