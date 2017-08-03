Buz, sıcaklar sayesinde 4 nesildir kazandırıyor

Gökhan Can Bardakçı’nın (38) dedesinin babası tarafından kurulan soğuk hava deposu sayesinde aile, 72 senedir sıcaklar sayesinde geçimini sağlıyor. Teknolojinin gelişmesiyle sadece yazın 3 ay çalışan soğuk hava deposu, kentin buz ihtiyacını karşılıyor. Sektör olarak sona geldiklerini dile getiren Gökhan Can Bardakçı, işi nesilden nesle geldiği için sembolik olarak devam ettirdiklerini söyledi.

İşletmeyi 1945 yılından büyük babasının kurduğunu belirten Gökhan Bardakçı, “Ben 4’üncü nesilim. Burayı benim dedemin babası kurmuş. Dedem geliştirmiş, babam devam ettirmiş vebizde çalışıyoruz. O zamanlar teknolojinin ilerlememesinden dolayı fazla buz dolabı imkanı yoktu. Dolayısıyla buz satışı ve imalatı önemliydi. İhtiyaçları olanlar, buzla karşılıyorlardı. Şimdi öyle değil buzdolapları, derin dondurucular var. Biz de sektörün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizim işte 3 aylık bir pazar söz konusu. Ağustos ayı yoğun olmak üzere buz satışı biraz artıyor. 3 ay sonunda buz imalatı ve talep de olmuyor” dedi.

Nesilden nesle gelen işletmeyi sembolik olarak devam ettirdiklerini aktaran Bardakçı, “Biz bu işi sembolik olarak yapıyoruz. 1945 yılında kurulmuş olan tezgahı sürdürüyoruz. Kapatmak kolay ama ilde böyle bir buza ihtiyaç var. Doğuda çok fazla soğuk hava deposu yok. Biz de kapatırsak Elazığ halkı ihtiyacını nasıl karşılar" diye konuştu.

"Sıcaklar nedeniyle satışlar arttı"

Buzu genelde fırıncıların aldığını dile getiren ve tesis hakkında bilgi veren Bardakçı, “Hamurun ekşimemesi için fırınlar alıyor. Düğün yemeği falan olanlar suları soğutmak amaçlı da alıyorlar. Geçen ay havalar biraz daha serindi fazla bir satış olmadı ama bu ay daha sıcak olduğundan dolayı satışlarımız arttı. Kalıplara suları dolduruyoruz. Daha sonra içi tuzlu su ile dolu depoya indiriyoruz. Suyun sıcaklığını eksi 18 dereceye kadar düşürüp, kalıp içerisindeki suların donmasını sağlıyoruz.50 yıl önce kurulduğu sistem üzerine devam ediyoruz. Bunun dışında kalıplar saçtı ve şuan krom yaptık. Teknik ve sistem aynı. Buzun kalıbını 8 liradan satıyoruz. Bir kalıp yaklaşık 12 kilogram geliyor. Suyu şehir şebekesinden kullanıyoruz” dedi.

Buz hamurda ve tereyağı yıkamasında da kullanılıyor

Her gün buz aldığını ifade eden yağ üretimi yapan Nevzat Altun, “Özellikle yaz ayları sıcak olduğu için tereyağı yıkamasında kullanıyoruz. Yazın sıcak olduğu için tereyağı eriyor. Ama biz buzları suya koyup, buzlu su ile yıkamak zorunda kalıyoruz. Günlük ihtiyaca göre 50 veya 100 kilo alıyoruz” diye aktardı.

Her gün gelip 2 kalıp buz aldığını dile getiren fırıncı Yunus Altungök ise, sıcaklardan dolayı aldıkları buzu hamurda kullandıklarını ifade etti.