Büyüyen Türkiye birilerini kudurtuyor

ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARA - AK Parti İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuşan Erdoğan, ‘erken seçim’ isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na şu sözlerle yüklendi. “Bu şahıs demokratlıktan bahsediyor. Senden demokrat olmaz, senden olsa olsa darbecilere şakşakçı olur, başka bir şey olmaz. Tutturdu şimdi ‘erken seçim’ diyor. AK Parti iktidarlarında çıkmaz sokak olursa ki bu biliyorsunuz 7 Haziran’da olmuştur. Orada ne yaptık, eyvallah erken seçim. Ne oldu? Gittik erken seçime, rezil rüsva oldun. Yani bizim bunlardan korkmak diye bir derdimiz yok.”

Konya’da Mevlana Meydanı’nda gerçekleştirilen ‘Konya İli Toplu Açılış Töreni’ne, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, milletvekilleri, Konya Valisi Yakup Canbolat, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana Meydanı’nda gerçekleştirilen ‘Konya İli Toplu Açılış Töreni’nde vatandaşlara hitap etti. Yarın (bugün) Cumhuriyet’in 94’üncü kuruluş yıl dönümünün kutlanacağını hatırlatan Erdoğan, Türkiye’nin bir asra yaklaşan Cumhuriyet tarihi boyunca inişli ve çıkışlı da olsa asla küçümsenemeyecek bir gelişmeyle bugünlere geldiğinin altını çizdi. Gönlün daha ilerisini daha iyisini daha güzelini elbette isteyeceğini söyleyen Erdoğan, “Kazanabileceğimiz halde kaybettiklerimizin muhasebesini, değerlendirmesini hep yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Hataları ve eksiklikleri görmek başka bir şeydir. Bizim yönümüz daima geleceğe dönük olmalıdır. 1923’ün öncesinde koskoca bir devlet ve medeniyet birikimimiz vardır. Bunu göz ardı etmemeliyiz. Vatanımız olan Anadolu’ya elbette sıkı sıkıya sarılacağız. Ama bizim gönül dünyamızın sınırlarının, bu toprakların çok ötesini kapsadığını da asla unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE ARTIK GÜCÜNÜN BİLİNCİNDE BİR ÜLKE”

“Türk milletinin yeniden gerçek gücünün ve sınırlarının farkına varması karşısında adeta birileri kudurmuş durumdalar” şeklinde konuşan Erdoğan, “Türkiye artık gücünün, imkanlarının, yapabileceklerinin bilincinde bir ülkedir. Türk milleti, yüzlerce milyon kardeşiyle birlikte yeniden kurulan dünyada, hak ettiği yeri almanın kararlılığı içindedir. Buna var mıyız? Burada aynı düşünceye var mıyız? 7’den 70’e, kadınıyla erkeğiyle bu kararlılığı ortaya koymamız lazım” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen 15 yılda üç kat büyüyen Türkiye’nin, 2023 hedeflerine ulaşmasına kimin engel olabileceğini sorarak, “Onlar bizi engellemek istiyor ama biz yürüyoruz. Onlar bizimle ilgili büyüyemez diyorlar, işte bakın, ilk yarıda bu yıl yüzde 5,1 Türkiye büyüdü. İnşallah yıl sonu itibarıyla bu büyüme yüzde 7’yi bulursa hiç şaşmayın. Hepsi abandone olacaklar. Çalışıyoruz be, koşuyoruz be, daha iyi olacak, milletçe koşuyoruz. Büyüyen Türkiye birilerini kudurtuyor. Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan” dedi.

“TÜRKİYE’Yİ DAR GÖMLEĞE SIĞDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR”

“Türkiye’nin bu dirilişinden, silkinişinden, yükselişinden rahatsız olanlar, terör örgütleriyle el ele verip önümüzü kesmeye, bizi yeniden kendi biçtikleri dar gömleğe sığdırmaya çalışıyorlar” diye Erdoğan,”Halbuki biz, gönlümüze çizilen hudutların darlığına isyan eden bir milletiz, kükreyen bir milletiz. Türkiye’ye ‘Irak’ta, Suriye’de, Somali’de, Afrika’da, Balkanlar’da, Kafkaslar’da ne işin var’ diyenlere sormak lazım, peki sizin buralarda ne işiniz var? Öyle mi? Çünkü bunların derdi yok. Bizim derdimiz var, derdimiz. Biz dertliyiz. Biz buralardayız çünkü bizim bu coğrafyaların hepsiyle de çok güçlü tarihi ve insani bağlarımız var. Buralarda ağlayan her çocuğun gözyaşını silmek, başını okşamak bizim boynumuzun borcudur” diye konuştu.

“AĞLAYAN ÇOCUĞUN GÖZYAŞINI SİLMEK BOYNUMUZUN BORCUDUR”

Türkiye’nin yükselişinde bazı çavrelerin rahatsız olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin bu dirilişinden, silkinişinden, yükselişinden rahatsız olanlar, terör örgütleriyle el ele verip önümüzü kesmeye, bizi yeniden kendi biçtikleri dar gömleğe sığdırmaya çalışıyorlar. Halbuki biz, gönlümüze çizilen hudutların darlığına isyan eden bir milletiz, kükreyen bir milletiz. Türkiye’ye ‘Irak’ta, Suriye’de, Somali’de, Afrika’da, Balkanlar’da, Kafkaslar’da ne işin var’ diyenlere sormak lazım, peki sizin buralarda ne işiniz var? Öyle mi? Çünkü bunların derdi yok. Bizim derdimiz var, derdimiz. Biz dertliyiz. Biz buralardayız çünkü bizim bu coğrafyaların hepsiyle de çok güçlü tarihi ve insani bağlarımız var. Buralarda ağlayan her çocuğun gözyaşını silmek, başını okşamak bizim boynumuzun borcudur” ifadelerini kullandı.