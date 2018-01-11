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Büyümeyi gördü iştahı kabardı

Türkiye’nin 2017 yılında göstermiş olduğu başarıya uluslararası kuruluşlar sessiz kalamadı.

11 Ocak 2018 Perşembe 09:51
Büyümeyi gördü iştahı kabardı

Dünya Bankası, Türkiye’nin 2017 büyüme beklentisini yüzde 4’ten yüzde 6.7’ye yükseltti. Dünya Bankası, “Küresel Ekonomik Beklentiler” başlıklı son raporunda dünya ekonomisindeki toparlanmanın 2007-2008 finansal krizinden bu yana ilk kez geniş çaplı olduğuna işaret edildi.

DÜNYA İÇİN TAHMİN: YÜZDE 3.1

Hızlanan toparlanma çerçevesinde büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize eden Dünya Bankası raporunda Türkiye’nin 2017 büyüme beklentisi, yüzde 4’ten yüzde 6,7’ye yükseltildi. Türkiye’nin 2018 ve 2019 büyüme beklentileri ise yüzde 3,5 ve yüzde 4 ile ekim ayında açıklanan bir önceki seviyelerinde sabit tutuldu. Küresel büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize eden kurum, dünya ekonomisinin 2017’de yüzde 3, 2018’de yüzde 3,1 ve 2019’da yüzde 3 büyümesini beklediğini açıkladı.

Bakan Zeybekci: Yine tutturamayacak

Dünya Bankası’nın kararını değerlendiren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Dünya Bankası, Türkiye’nin büyüme oranını yeniden revize etti, 6,7’ye çıkardı. Dördüncü defa revize ediyor. Dördüncü defa da büyük ihtimalle tutturamayacak” dedi.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 09:51
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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