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Büyümede çift hane beklentisi!

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "3. çeyreğe ilişkin büyüme beklentimiz şu anda yüzde 9,6. Çift haneli büyüme rakamı görürsek de sürpriz olmaz" dedi.

29 Ekim 2017 Pazar 13:10
Büyümede çift hane beklentisi!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. 

Dolar kurundaki yükselişe değinen Zeybekci, "Kurda spekülatif bir hareket var. Önümüzdeki dönemde bu spekülatif hareketin sonlanmasını ve normalleşme sürecinin tekrar başlamasını bekliyorum. Bazı spekülasyonlara tabi olan kurda ve faizde ama özellikle kurda daha elle tutulur, itibarlı bir iyileşme mutlaka olacak. Faiz de bunu takip edecek. Kurun yüzde 1,5-2'ye yakını zaten dolar endeksinde son 2 haftada görülen yükselişten kaynaklanıyor" diye konuştu.

Zeybekci, Bakanlığının ekonomideki büyüme tahmininin sorulması üzerine, yılın 3. çeyreğine ilişkin büyüme beklentilerinin şu an itibarıyla yüzde 9,6 olduğunu söyledi. "3. çeyrekte çift haneli büyüme rakamı görürsek de sürpriz olmaz" ifadelerini kullanan Zeybekci, şöyle devam etti:

"4. çeyrekte de güzel bir sonuç bekliyoruz. Yıl sonu toplamda yüzde 6'nın üzerinde bir büyüme beklentimiz var. Geçen sene üçüncü çeyrek büyümesinin eksi olması nedeniyle baz etkisi de var. Yaklaşık 2-2,5 puan oradan geliyor. İhracat ve yatırımlar yine güçlü şekilde destek veriyor, ikinci sırada o var. Kapasite kullanım oranıyla üretimde güçlü bir destek var. Üçlü bu sırayla; ihracat, yatırımlar ve üretim. Tam bizim istediğimiz gibi."

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 13:10
  1. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci
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