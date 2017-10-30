'Büyüme serüvenimize dünya gıptayla bakıyor'

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Türkiye'nin, tüm dünyanın gıptayla baktığı bir büyüme serüveni bulunduğunu, bu büyümeyi sürdürülebilir ve kapsayıcı kılmanın, temel ekonomik hedeflerler arasında yer aldığını belirterek, "2018 yılı bütçesi, bu hedefe uygun olarak hazırlandı. Ekonomik büyümeyi, istihdamı ve halka hizmeti esas alan bir bütçe." dedi.

2018 yılı bütçesinin, ekonomik büyümeyi esas alan bir bütçe olduğunu ifade eden Koçer, tasarının görüşmelerini 23 Kasım Perşembe günü tamamlayacaklarını belirtti.

Türkiye'nin, tüm dünyanın gıpta ile baktığı bir büyüme serüveni bulunduğunu dile getiren Koçer, bu büyümeyi sürdürülebilir ve kapsayıcı kılmanın, temel ekonomik hedeflerler arasında yer aldığını bildirdi.

Koçer, 2018 yılı bütçesinin, bu hedefe uygun olarak hazırlandığını, ekonomik büyümeyi, istihdamı ve halka hizmeti esas alan bir bütçe olduğunu söyledi.

Hazırlanan tasarıda 2018 yılı bütçe giderlerinin 762,8 milyar TL olması ve vergi gelirlerinin yüzde 15,2 oranında artarak 599,4 milyar lira, vergi dışı gelirlerin ise yüzde 6,4 oranında artarak 97,4 milyar liraya ulaşacağının öngörüldüğünü vurgulayan Koçer, "Gelişmiş ülkeler liginde yer almanın ilk şartının eğitim olduğu bilinciyle bu yıl da gelenek bozulmuyor ve önceki yıllarda olduğu gibi bütçeden en büyük pay 134 milyar TL ile eğitime ayrılıyor. Bu toplam bütçe giderinin yüzde 18'i anlamına geliyor. Bir başka ifadeyle vergi gelirlerinin yüzde 22'si eğitim için harcanacak. " dedi.

Koçer, bütçede sağlığa ise yaklaşık 127 milyar lira kaynak ayrıldığına işaret etti.

Yatırıma 85,1 milyar TL kaynak ayrıldığını ifade eden Koçer, kamu yatırımlarına ayrılan bu kaynakla yatırımcının, girişimcinin önünün açılmış olacağını bildirdi.

"Çalışanlar ve emekliler..."

Kamu yatırımları içerisinde en yüksek payın 25,5 milyar lira ile ulaştırma sektörünün olduğunu vurgulayan Koçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğitim alanındaki yatırımlar için 14,3 milyar lira, tarım sektöründeki yatırımlar için 10,1 milyar lira ve sağlık sektöründeki yatırımlar için 8,5 milyar lira kaynak ayrılıyor. Sosyal harcamalar için ayırılan kaynak miktarını 50,8 milyar TL. Bu tutar 2018 yılı bütçesinin yüzde 6,7'sine denk geliyor. Tarımsal destek programları için ayırılan kaynak ise 2017 yılı ödeneklerine göre yüzde 12 oranında arttırılarak 14,8 milyar liraya çıkarılıyor. Reel sektöre sağlanan destek kapsamında bütçeden 37 milyar lira kaynak ayırılıyor. Ekonomik tedbirler kapsamında 350 bin işletmeye 196,7 milyar lira kredi için Hazine destekli kefalet sağlanmıştı. Yine bu kapsamda 2018 yılı bütçesinden ayrılan kaynak 3 milyar TL.

Çalışanlar ve emekliler için daha iyi mali ve sosyal imkanların yanında güçlü bir sosyal güvenlik sistemi için de ilgili kurumlara yapılacak transfer tutarının 136 milyar TL olması öngörülüyor. 2018 bütçesinin öne çıkan özelliklerinden bir tanesi ise Ar-Ge ve inovasyona sağlanan destek. Ar-Ge ve İnovasyon için ayrılan kaynak miktarı tam 4,9 milyar TL. Bunun yanında ekonomik hareketlilik ve verimlilik için reel sektöre destek için ayrılan kaynak 3 milyar TL. İhracat destekleri Türkiye ekonomisi ve geleceği için önemli bir kalem. İhracatçımızın rekabet gücünü arttırmak öncelikli ekonomik hedefler arasında. 2018 bütçesinden bunun için ayrılan kaynak ise 3,2 milyar TL. Önceki yıla göre yüzde 60 bir artışla 1,7 milyar TL kaynak ayrılan KOSGEB bütçesiyle de ekonomimizin adeta kılcal damarları olan KOBİ'lerin büyümesi dolayısıyla Türkiye'nin büyümesi hedefleniyor."