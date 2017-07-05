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Büyüme hormonu eksikliği hastası kardeşlerden yardım çağrısı

İdlib'deki bir sığınmacı kampında yaşayan Dua ve Beyda adlı kız kardeşler zorlu yaşam koşullarının yanında büyüme hormonu eksikliğiyle mücadele ediyor

05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:28
Büyüme hormonu eksikliği hastası kardeşlerden yardım çağrısı

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin Türkiye sınırındaki "Der Riaya Eytam vel Aramil" (Yetimler ve Dul Kadınlar Merkezi) kampında yaşayan Büyüme Hormonu Eksikliği (BHE) hastası Dua ve Beyda Bolad kardeşler 5 senedir tedavi için gerekli ilaçları almak için yardım bekliyor.

Yetimler ve eşlerini kaybetmiş kadınların kaldığı sığınmacı kampında derme çatma bir çadırda yaşayan 20 yaşındaki Dua ve 17 yaşındaki Beyda, kısıtlı elektrik ve su imkanı bulunan kampta zorlu yaşam koşullarının yanı sıra BHE ile mücadele ediyor.

Sınırlı yardımın girdiği kampta yaşayan Hamalı kız kardeşler, yardım çağrısında bulundu.

Yaşları 17 ve 20 olmasına rağmen 6 yaşında bir çocuğun vücuduna sahip iki kardeşten Dua, AA muhabirine, savaştan önce haftada iki defa Suriye'nin başkenti Şam'a gidip iğne yaptırdıklarını anlattı.

Dua, "Savaş nedeniyle 5 yıldır tedavi için gerekli ilaçları alamıyoruz. Ama ben hala tedavi olabileceğimize inanıyorum, aldığımız ilaçlar çok pahalı değillerdi." dedi.

Savaşta evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını ve artık ilaç alacak durumları olmadığını belirten Dua, "Yardımseverlerden destek istiyoruz." diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:28
  1. BHE
  2. Büyüme hormonu eksikliği
  3. Suriyeli
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