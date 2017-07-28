Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Büyükşehir’nden süt üreticilerine soğutma tankı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiğ süt üretimi yapan 30 işletmeye yüzde elli hibe destekli soğutucu tank teslim etti.

28 Temmuz 2017 Cuma 15:49
Büyükşehir’nden süt üreticilerine soğutma tankı

Kocaeli’de üretilen sütün, hijyenik koşullarda kalite standartlarını koruyacak şekilde süt işleme tesislerine ulaşmasını sağlamak ve toplum sağlığına hizmet etmek amacıyla süt hayvancılığı tesislerine sabit süt soğutma tankı hibe destek projesi gerçekleştirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediye tarafından hayata geçirilen proje sayesinde toplamda 100 üreticiye dağıtılacak olan süt soğutma tankı ile günde 75 ton sütün soğuk zincirle sağlıklı bir şekilde tüketicilere ulaşması hedefleniyor.

Soğuk zincir süt tankları, başvuru yapan işletme sahiplerine teslim edilmeye ise başlandı. Bu kapsamda, başvuruları kabul edilen ve gerekli işlemleri yapılan 30 işletmenin süt tankları, düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi. Süt soğutma tanklarının dağıtımı sırasında konuşan Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Lütfi Efil, “Başkanımız Sayın İbrahim Karaosmanoğlu’nun talimatları ile şimdiye kadar çiftçilerimize her türlü desteği sağladık. Meyve fidanı, yem bitkisi tohumu, tavuk kümesi, sera yapımı, sera naylonu gibi desteklerimiz her zaman devam edecektir. Bunun yanı sıra 10 büyükbaş ve üzeri sağmal hayvanı olan süt işletmelerine 300 litre, 500 litre, 1 ton, 2 ton, 5 ton ve 10 ton kapasiteli yüzde elli hibeli süt soğutma tankı desteğine de başladık. İşletmelerimize önemli kazanç sağlayacak süt soğutma tankı projemiz, üreticilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Kocaeli’de 5 baş ve üzeri süt sığırı bulunanbin 511 süt işletmesi ve 13 bin 706 baş sağmal sığır bulunuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerdeki kalkınmanın can damarlarından birisi olan süt üreticiliğinin modern ve hijyenik koşullarda yapılmasını önemsiyor. Proje ile ilimizdeki süt üreticilerinin süt soğutma tankı ihtiyacı karşılanarak kaliteli ve hijyenik süt üretimine katkı sağlanması, işletmelerdeki ekonomik kayıpların azaltılması ve soğutulmuş çiğ süt ile üreticilerimizin gelir seviyelerinin artırılması hedefleniyor.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 15:49
  1. Kocaeli
  2. İbrahim Karaosmanoğlu
  3. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiliz gazete yazdı: Türkiye yeniden...
    1. İngiliz gazete yazdı: Türkiye yeniden...
    2. Müslüman isimlerini yasaklamaya..
    3. Müslüman futbolcu armadaki haç..
    4. Kendi vurulma anını görüntüledi
    5. Cep telefonu arabayı bu hale getirdi!
    6. Yolda kalma riskine karşı seyyar..
    7. 65 Asker daha silahları ile katıldı
    8. Tutuklanan uygur Türkleri nerede?
    9. ABD'li General: Kürdistan'ın..
    10. Hakkari’de ‘yeşil fındık’ satışı
    11. Fenerbahçe'den kebapçı Selahattin..
    12. Dekan feci şekilde hayatını kaybetti
    13. FETÖ'den tutuklanan eski vekilin eşi 6..
    14. Barzani: ABD ile işbirliği yapacağız
    15. Kuşadası Pamucak’ta silahlı çatışma: 1..
    16. Baran Akçan: Gelir dağılımı adil değil
    17. İstanbul’dan kokain getiren 4 kişi..
    18. Hakkari’de demonstrasyon çalışması
    19. Gaziantep’te yangın
    20. Borsa ilk yarıda düştü
    Rusya'dan şok tehdit: Canınızı acıtırız!
    Rusya'dan şok tehdit: Canınızı acıtırız!
    Hindistan'a cihat ilan edildi
    Hindistan'a cihat ilan edildi
    Türkeş patladı: Sarhoşların seviyesine inemem!
    Türkeş patladı: Sarhoşların seviyesine inemem!
    Yine laiklik sakızı... 'Müftü nikah kıyarsa Türkiye...
    Yine laiklik sakızı... 'Müftü nikah kıyarsa Türkiye...