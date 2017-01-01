Büyükşehir’den ulaşıma dev bir yatırım daha

Ulaşım alanında yaptığı yatırımlarla kent trafiğinin daha sürdürülebilir olmasını hedefleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi, Hal Köprülü Kavşağı’nın yapımına başladı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kısa süre önce yapımına başlanan kavşakta incelemede bulunark çalışanalrla bir süre sohbet etti. Denizli-İzmir Karayolunda trafiğin kesintisiz ve güvenli bir şekilde akmasının amaçlandığı proje, Bozburun Köprülü Kavşağı ve Denizli’nin yeni çevre yolu olması planlanan 50 metre genişliğindeki yolun da bağlantı noktasını oluşturacak. Proje kapsamında yapımına başlanan Hal Köprülü Kavşağı’nda bağlantı Denizli-İzmir yolu doğrultusunda yapılacak köprü ile sağlanacak. Art germe tekniği ile inşa edilecek olan köprü 3 gidiş, 3geliş olmak üzere toplam 6 şeritli olacak. Yaklaşık 30 metre genişlikte olacak köprünün, uzunluğu ise 313 metre olacak. Hal Köprülü Kavşağı projesi tamamlandığında, Denizli-İzmir Karayolu transit olarak geçilecek. Işık bekleme süreleri ortadan kalkacak, trafik güvenliği had safhaya çıkacak. Zamandan ve yakıttan tasarruf edilerek araçların çevreye verdiği rahatsızlık ise en aza indirgenecek.

Ulaşım yatırımları devam ediyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, daha kesintisiz ve güvenli seyahat için Denizli'nin dört bir tarafında hayata geçirmeyi planladıkları ulaşım yatırımlarının hızla devam ettiğini söyledi. Denizli’nin en önemli ihtiyaçlarından birisinin ulaşım olduğunu vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Bu ihtiyacı gidermek adına öncelikle çevre yollarımızda kavşak, geçit ve diğer düzenleme çalışmalarına başladık.Ankara Yolu Köprülü Kavşağı, Akhan virajı, Zeybek Kavşağı gibi projelerimizi hayata geçirdik. Denizli-Ankara Karayolu'nda kesintisiz ulaşımı yaptığımız kavşak ve üst geçitlerle sağlamayı başardık. Şimdi sıra benzer uygulamayı Denizli-İzmir Karayolu'nda gerçekleştirecek alt yapıyı hazırlıyoruz" dedi.

Bağlantı noktası olacak

Üçgen Köprülü Kavşakları ve Sanayi Bağlantı Köprüsü projesinin de devam ettiğini işaret eden Başkan Zolan, Hal Köprülü Kavşağı çalışmalarına başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Hal Köprülü Kavşağı'nın önemli bir proje olduğunu kaydeden Başkan Osman Zolan, "Burası Denizli-İzmir Karayolu üzerinde olmasının dışında Denizli’nin yeni çevre yolu olarak planladığımız 50 metre genişliğindeki yol ile Bozburun Köprülü Kavşağı'ndan gelen yolun bağlantı noktası. Hal Köprülü Kavşağımız tamamlandığında daha güvenli ve kesintisiz ulaşım hedefimize bir adım daha yaklaşmış olacağız. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. En kısa sürede burayı tamamlayarak hizmete almayı amaçlıyoruz” dedi.