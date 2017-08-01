Büyükşehir’den tarihi destek

2014 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne kabul edilmiş olan Kültepe-Kaniş-Karum örenyeri kazı çalışmalarının desteklenmesi ve Kayseri tarihinin temel taşlarından olan bu yerleşkenin kültür turizmine katkı sağlaması için Büyükşehir Belediyesi önemli bir destek daha veriyor.

Kazı çalışmalarının desteklenmesi için Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ile Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu arasında protokol imzalandı. Protokol kapsamında kazı çalışmalarının daha hızlı ilerleyebilmesi için Büyükşehir Belediyesi bir dizi kalemde destek verecek.

Verilecek olan destekle Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in çok önem verdiği Kültepe’deki kazı çalışmaları hız kazanacak ve önemli bilim adamlarını bir araya getiren Uluslararası Kültepe toplantısı çok daha kapsamlı gerçekleştirilecek.