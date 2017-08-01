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Büyükşehir’den spora bir tesis daha

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yıldırım ilçesine kazandırılan Mimar Sinan Spor Tesisi törenle hizmete açıldı.

01 Ağustos 2017 Salı 12:28
Büyükşehir’den spora bir tesis daha

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, tesis açılışında yaptığı konuşmada, Bursa’ya değer katan hizmetlere her ilçede devam ettiklerini söyledi. Bursa’da spora ve sporcuya büyük önem verdiklerini anlatan Başkan Altepe, “Güzel bir tesisi daha Yıldırım’a kazandırıyoruz. Bu bölgedeki gençlerimizin spor yapabileceği güzel bir tesis oldu. Yaklaşık 45-50 yıldır, benim bildiğim, burada tesis hep var. Bu tesisi burada korumaya gayret ettik. Bu tesisi yaparken birçok değişik teklifler geldi ama sonunda korumayı başardık. Tesisin düzenlenmesinin ardından açılışını gerçekleştiriyoruz” diyerek tesise emeği geçenleri tebrik etti.

Başkan Altepe, çalışmalarında halkın mutluluğunu önemsediklerini kaydederek, “Hedeflerimiz büyük. Başta 2023 hedefi olmak üzere, bu hedeflerimize ulaşmak gençlerimizle birlikte olacak. Onun için gençlerimizin eğitimini önemsiyoruz. Gençlerimizin spor yapması, sağlıklı olması, birikimli bir gençlik olması, idealist, sağlıklı, sporcu gençlik olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çünkü onlar bizim gözbebeğimiz, gençlerimiz bizim geleceğimiz. Zamanlarını doğru şekilde değerlendirsinler. Mimar Sinan Spor burada, Esenevler Spor burada Sadece Yıldırım’da, 33 spor kulübümüz var. Her türlü tesisler yapılıyor. Amacımız gençlerimizin bu tesislerden faydalanması” şeklinde konuştu.

Spor tesislerinin gece gündüz kullanılmasını isteyen Altepe, Bursa genelinde 240’tan fazla spor tesisinin Büyükşehir Belediyesi tarafından kazandırıldığını söyledi.

Başkan Altepe, 7’den 70’e herkesin spor yapmasının önemini de vurgulayarak, “Sağlık için spor yapmak çok önemli. Bursa’da başta Büyükşehir Belediyespor takımlarımızla birlikte on binlerce gencimize sahip çıkıyoruz. Belediyespor’un 63 bin sporcusu var, yılda 300 bine yakın gencimize de spor yaptırıyoruz. Bu da spora verdiğimiz önemi gösteriyor. Bu organizasyonları da sadece Bursa yapıyor” dedi.

Yarım asırlık saha yeniden yapıldı

Spor tesislerinin art arda açıldığını ve sporda da lider organizasyonlara imza atıldığını belirten Başkan Altepe, “Yarım asırdır bildiğimiz, Köy Hizmetleri’nin içinde olan bu sahayı tekrar futbol sahası yapmak ve gençlerimizin hizmetine sunmak bizim için çok önemli bir görevdi. Bu yola çıktık, projelerimizi yaptık. Mimar Sinan Spor Tesisi projesi kapsamında eski futbol sahası alanına futbol sahası,

2 adet idari bina ve çevre düzenlemesi yapıldı. Spor sahamız yaklaşık 2800 metrekare alanda, çevre düzenlemesi ve çevre duvarları da yapılan tesisin çalışmalarına geçen yıldan beri devam ediliyordu ve toplam 2 milyon TL’ye (2 trilyon) mal oldu. Spor için, gençlik için ne yapsak az. Yeter ki bunları değerlendirelim” diye konuştu.

Başkan Altepe, başta Mimar Sinan Spor Kulübü olmak üzere tüm bölge kulüplerinin tesisten en güzel şekilde yararlanabileceğini söyledi.

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali de, “Hayırlı ve kalıcı bir hizmeti gerçekleştiriyoruz. Bu hizmetin yapılmasında emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’ye ilçemiz adına şükranlarımızı sunuyorum. Spor şehri hedefi doğrultusunda hizmet eden kadrolarız. Sporu, sporcuyu teşvik eden bir anlayışımız var. Çünkü spor alanlarının varlığı bizim güçlü toplum olmamızın en önemli göstergelerinden bir tanesi. Bir şehirde ne kadar çok spor tesisi varsa, o şehrin potansiyeli, o şehrin rekabet gücü, o şehirdeki nitelikli insan kaynağı açısından da çok önemlidir” dedi.

Gençlere çok önemli verdiklerini ifade eden Edebali, yarının büyükleri olan gençlerin donanımlı fertler olarak yetişmelerinde sporun ciddi bir yer tuttuğunu sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 12:28
  1. Bursa
  2. Recep Altepe
  3. Büyükşehir Belediyespor
  4. İsmail Hakkı Edebali
  5. Mimar Sinan
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