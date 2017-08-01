Büyükşehirden sokak hayvanları için doğal yaşam alanı

Yeniköy mevkinde geçtiğimiz yıl başlanan ve 128 dönüm alan üzerine yapılan projede kaba inşaat ile ince işçilikler tamamlanırken, çevre düzenleme çalışmaları ise devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre, Sokak Hayvanları Bakım Merkezi ve Doğal Yaşam Alanı’nın 2017 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor.

Her türlü ihtiyaç düşünüldü

128 dönümlük alan üzerinde uygulanan Sokak Hayvanları Bakım Merkezi ve Doğal Yaşam Alanı projesinde hayvanların bütün ihtiyaçları düşünülmüş durumda. Çalışmaların yoğun bir şekilde sürdürüldüğü proje içerisinde, hayvanlar için müşahede, poliklinik, ameliyathane, röntgen, ultrasonografi bölümleri, ilaç ve tıbbi malzeme, mama-yiyecek ve malzeme depoları, yavrulu anne bölümü, sahiplendirilecek hayvanlar için açık ve kapalı kafesler, yaşlı hayvan bölümü ile idari birimler, kafeterya ve toplantı salonu bulunuyor.

Hibe destekli proje

Proje kapsamında ayrıca 128 dönümlük alanın etrafı taş duvar ve tel örgü ile çevrildi. 5 milyonluk ilk etap maliyetinin yüzde 40’lık bölümü Orman ve Su İşleri Bakanlığı hibesiyle karşılanıyor.

Bu yıl tamamlanacak

İhale şartnamesinde 18 ayda bitirilmesi gereken Sokak Hayvanları Bakım Merkezi ve Doğal Yaşam Alanı’nın bu yılbitirilmesi planlanırken, 128 dönümlük alanın doğal ormanlık özelliği de korunuyor.

Bugüne kadar birçok alanda Türkiye genelinde örnek projeler üreten Malatya Büyükşehir Belediyesinin, yapımı bitme aşamasına gelen Sokak Hayvanları Bakım Merkezi ve Doğal Yaşam Alanı ile Türkiye’de bu alanda da örnek olması bekleniyor.