Büyükşehir’den İncesu’ya bir yatırım daha

Büyükşehir Belediyesi’nin yaptırdığı modern kesimhane ve İncesu Belediyesi’nin yaptırdığı Canlı Hayvan Pazarı’nın açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in yanı sıra Ekonomi Eski Bakanı ve AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, İncesu protokolü, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, İncesu’ya yapılan hizmetler hakkında bilgi verdi ve Büyükşehir Belediyesi’ne destekleri nedeniyle teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de konuşmasında, bu yıl adeta yatırım seferberliği başlattıklarını söyledi. Altyapıdan üstyapıya, çevreden sosyal tesislere kadar her alanda görülmemiş bir tempoyla çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çelik, “Rekorlar kırdığımız bir yatırım yılı geçiriyoruz. Şükürler olsun Büyükşehir Belediyesi olarak her yerde varız. Adeta her mahallede, her ilçede bir çalışma yapıyoruz. Çünkü, verilen makamların bize yüklediği vebali biliyoruz ve bu vebalin altında kalmamak için gece gündüz çalışıyoruz. Bunun sonucunda da temelini attığımız işi 2,5 ayda tamamlayarak halkımızın hizmetine sunuyoruz. İncesu aldığı yatırımlarla ve özellikle Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet ve yatırımlarıyla şehir merkezinin bir parçası haline geldi. Şehir merkezinde ne varsa artık İncesu’da da o var. Eksik kalanları da İncesu belediyemizle el birliği içinde, omuz omuza vererek gideriyoruz. İncesu’nun ihtiyaçlarından birisi de açılışı yapacağımız kesimhaneydi. 2,5 ay önce yapılan toplu temel atma ve açılış töreninde temelini attık. Temel atma töreninde yaptığım konuşmada İncesu’nun ihtiyaç duyduğu bu tesisi kısa sürede yaparak hizmete sunacağız demiştim. Sanırım siz de bu kadar kısa sürede tamamlayacağımızı düşünmemiştiniz.Bizler eski siyasiler gibi yapacağız edeceğiz demiyoruz yapıyoruz ve hizmete sunuyoruz” dedi.

300 metrekare büyüklüğündeki kesimhanenin İncesu’nuın ihtiyacına cevap vereceğini dile getiren Başkan Çelik, bu yıl İncesu ile birlikte 7 ilçeye daha kesimhane yaptıklarını, iki ilçemizde de kesimhaneleri modern hale getirdiklerini kaydetti.

Törende konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de Türkiye’nin önünün kesilmek istenmesine rağmen ülkemizdeki gelişmenin devam ettiğini belirtti. Kayseri’de her hafta ya bir açılış ya bir temel attıklarını da ifade eden Tamer, “Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Elitaş’tan Büyükşehir’e övgü dolu sözler

Ekonomi Eski Bakanı, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş da Kayseri’de yapılan çalışmalardan övgüyle söz etti. Başkan Mustafa Çelik’in büyük bir tempoyla çalıştığını vurgulayan Elitaş, “Büyükşehir Belediye Başkanımız hakikaten büyük bir gayretle, azimle, kararlılıkla, projeleriyle, çalışkanlığıyla Kayseri halkının gönlünde hak ettiği noktaya ulaştı. Kayseri şantiye gibi. Belki bazı sıkıntılar çekiliyor; ama her nimetin külfeti olacak. O sıkıntılar geride kalacak. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Başkanımız teknik adam gözüyle bakarak uygun maliyetlerle gözü bozan değil göze hoş gelen güzel hizmetler yapıyor. İcraatlarıyla konuşuyor” dedi.

“Uyumun getirdiği bereketi yaşıyoruz”

Konuşmaların ardından Modern Kesimhane ve Canlı Hayvan Pazarı hizmete açıldı. Açılış sırasında bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Kayseri’deki uyum kültürüne vurgu yaparak, “Bizler belediyelerde iş yapıyoruz; ama arkamızı yasladığımız çok güçlü bir hükümetimiz var. Çok güçlü bakanlarımız, milletvekillerimiz var. Ankara’ya ne zaman gitsek kapılarını açıp işlerimizi takip ediyorlar. Burada yiğitçe duruyorsak, arkamızı yasladığımız bakanlarımızdan, milletvekillerinden dolayıdır. Kendilerine teşekkür ediyorum. Kayseri’yi Rabbim nazarlardan saklasın. Bu uyum sayesinde Kayseri diğer şehirlerden daha hızlı büyüyor. Bu uyumun getirdiği bereketi yaşıyoruz. Rabbim bu uyumu, birlikteliği bozmasın” diye konuştu.

Daha sonra açılışları gerçekleştirilen kesimhane ve canlı hayvan pazarı katılımcılar tarafından gezildi.