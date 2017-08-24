Büyükşehir'den ilçelere dev yatırımlar sürüyor

VOLKAN TÜRKMENOĞLU / ANKARA - Başkan Melih Gökçek, Büyükşehir Belediyesi’nce mahalle statüsü kazanan köylere yardım programı kapsamında ilk olarak Kalecik’te düzenlenen törene katıldı. Kalecik Meşran Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen törende, Başkan Gökçek’in yanı sıra eşi Nevin Gökçek, Kalecik Belediye Başkanı Filiz Ulusoy ile mahalle muhtarları ve vatandaşlar bulundu.

Törende bir konuşma yapan Başkan Melih Gökçek, Kalecik İlçesi’ne Büyükşehir Belediyesi tarafından son 3 yılda gerçekleştirilen yatırımları anlattı. Başkan Gökçek, “3 yıl içerisinde Kaleciğimize, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız toplam yatırım miktarı eski parayla tamı tamına 96 trilyon lira. Yani her sene yapılan yatırım 30 trilyonu geçiyor. Bir başka deyişle her ay 2,5 trilyonluk yatırım yapıyoruz” dedi.



AKYURT’A 241 TRİLYON YATIRIM



Akyurt ve Pursaklar’ın köylerine malzeme dağıtımı için Otonomi Merkezi’nde düzenlenen törene gelişinde Başkan Gökçek’i, Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş ile mahalle ve köy muhtarları karşıladı.



Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelere yapılan yatırımları özetleyen Başkan Gökçek, “Akyurt Belediyemizin 3 sene içinde aldığı yatırım miktarı eski parayla 241 trilyon lira” dedi. Başkan Gökçek, şöyle devam etti: “3 yılda Akyurt’a 702 bin ton asfalt döktük. Köylerimizin yollarını yaptık. Sadece tarım yolu olarak 44 kilometre tarım yolu açtık. 3 bin 865 metre bariyer, 64 bin metrekare kaldırımın yapımını gerçekleştirdik.



ASKİ’nin, Akyurt’aki çalışmaları arasında ise 85 kilometre içme suyu hattı, 85 kilometre kanalizasyon hattı, 11 kilometre içme suyu hattı döşendi. Köylere de 22 adet otomatik klorlama makinesi koyuldu.



Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, ilçenin daha güzel olması için 2 milyon çiçek dikimi, 620 bin çalı dikimi ve 10 bin 90 yetişkin ağaç dikimi yaptı. Akyurt’un çeşitli bölgelerine 714 adet kent mobilyası, 188 adet oyun grubu yerleştirildiği, 9 adet okul, cami, kamu kuruluşunun çevre düzenlemeleri yapıldı.



PURSAKLAR’A 3 YILDA 401 TRİLYON YATIRIM YAPILDI



Başkan Gökçek daha sonra Pursaklar’a Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmetleri anlattı. Başkan Gökçek, “İlçeye 401 trilyon liralık yatırım yaptık. Son 3 yıl içerisinde 546 bin ton asfalt döktük. 710 kilometre tarım yolu açtık. 316 kilometre imar yolu açtık. 80 bin metrekare kaldırım döşedik. 4 bin 149 metre bariyer yaptık” diye konuştu.



Başkan Gökçek, ASKİ’nin Pursaklar’daki çalışmaları kapsamında; 76 kilometre içme suyu hattı, 37 kilometre kanalizasyon hattı, 13 kilometre yağmur suyu hattının döşendiğini, köylere de 5 adet otomatik klorlama makinesi koyulduğunu söyledi.



ÇUBUK’A 410 TRİLYONLUK YATIRIM



Başkan Gökçek’in son durağı Çubuk oldu. Çubuk Belediyesi önündeki parkta düzenlenen törene gelişinde Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan ve Çubuklu muhtarlar ile vatandaşlar tarafında alkışlarla karşılanan Başkan Gökçek, burada da yapılan hizmetleri özetledi.



Başkan Gökçek, “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, Çubuk ilçemize son 3 yılda yaptığımız yatırım eski parayla 410 trilyon lira. 3 yılda Çubuk’a 1 milyon 139 bin ton asfalt döktük. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2 sene önce 1 milyon 900 bin ton asfalt dökmüştü İstanbul’a… Biz sadece Çubuk’a 3 senede 1 milyon 139 bin ton asfalt döktük. 30 adet köy yolunu asfaltladık, 233 kilometre tarım yolu açtık, 15 kilometre imar yolu yaptık, 5 kilometre oto korkuluk, yaklaşık 10 kilometre bariyerin yapımını gerçekleştirdik, 261 bin metrekare kaldırım döşedik” dedi.