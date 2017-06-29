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Büyükşehirden feribot turu

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Bafra Turizm Derneği Ramazan Bayramı’nda üç gün boyunca Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu’na feribot turu düzenledi.

29 Haziran 2017 Perşembe 14:45
Büyükşehirden feribot turu

Bafra Turizm Derneğinin "Maviden Yeşile" adlı proje kapsamında düzenlenen feribot turu Altınkaya Baraj kapaklarından başlayarak Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu’na kadar sürdü. Yaklaşık 1,5 saat süren feribot turuna ortalama 300 kişi katıldı.

Bafra Turizm Derneği Başkanı Haydar Aksu, "Projemiz gereği yapmış olduğumuz feribot turu yoğun ilgi gördü. Bizlere destek veren Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin’e, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve Büyükşehir Belediyesi Sekreteri Sefer Arlı’ya çok teşekkür ediyorum" dedi.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 14:45
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