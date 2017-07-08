Büyükşehirden Eyyübiye’ye yeni mesire alanı

Geçtiğimiz yıl Eyyübiye’de yer alan Osmanlı mesire alanını 100 dönümden 420 dönüme çıkartan Büyükşehir Belediyesi, bununla da yeterli kalmayarak ilçeye yeni bir mesire alanı kazandırıyor. Yenice bölgesinde yapımı devam eden 110 dönümlük yeni mesire alanı ile birlikte Eyyübiye’de yeşil alan miktarının arttırılması hedeflenirken, çalışma ile birlikte vatandaşlara da ferah bir ortamda piknik yapma imkanı sunulacak.

Devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek fiziki gerçekleşme hakkında bilgiler alan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Yeşile büyük önem veriyoruz" dedi.

Bin 118 metre kauçuk zemin çocuk oyun alanı, 28 kamelya, 24 çeşme, 101 piknik masası, 2 adet çocuk oyun grubu ve 1 adet fitness grubundan oluşacak parkın Eyyübiye’de yeni yüz kazandıracağını belirten Çiftçi, "Eyyübiye ilçe olarak bizim önemsediğimiz, sorunlarını çözmeye çalıştığımız bir ilçemiz. Yeşil alan bakımından şu an 110 dönümlük bir park yapılıyor. Geçtiğimiz yıl da Osmanlı Mesire alanını 100 dönümden 420 dönüme ulaştırmıştık. Şimdi ise yapacağımız bu alan ile birlikte halkımızın mesire alanı olarak kullanabileceği, park anlamında da çocukların eğlenebileceği bir mekan oluşturuyoruz. Çalışmalarımızı bu yıl içerisinde bitireceğiz ve halkımızın kullanımına sunacağız. Şanlıurfa’da her gün yeşil alan miktarını arttıracağız. Yeşil alanlar ile birlikte şehrimiz daha da güzel olacaktır" diye konuştu.