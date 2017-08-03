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Büyükşehir’den engellilere müze gezisi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bu kez engellileri tarihle buluşturdu.

03 Ağustos 2017 Perşembe 12:37
Büyükşehir’den engellilere müze gezisi

Şanlıurfa’da engellilerin sosyal yaşantısını desteklemek amacıyla yaptığı Engelliler Koordinasyon Merkezinde eğitim ve kurs gören engelli guruplar, bedensel engelliler, işitme engelliler, zihinsel engelliler, görme engelliler, down sendromlu engellileri Türkiye’nin en büyük müzelerinde biri olan Şanlıurfa kent müzesini gezdiler.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür Turizm İl Müdürlüğü tarafında hazırlanan ortak projeyle Şanlıurfa’daki tüm kesimlerin, Türkiye’nin ve Şanlıurfa’nın en büyük ve modern müze kompleksinin gezilmesi ve görmesi hedeflenmektedir. Tarihi ve kültürel zenginliklerin Şanlıurfalılarla paylaşılması amaçlanmaktadır.

Tarih yolculuğu yaptıklarını belirten engelliler, sağlanan bu imkandan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür Turizm İl Müdürlüğüne teşekkür ettiler.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 12:37
  1. Türkiye
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