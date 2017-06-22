Büyükşehir'den Bandırma Oval Meydanı hakkında açıklama...

Basının ve kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan açıklama şu şekildedir;



“Bandırma İlçemizde yayın yapan www.bandirmamanset.com adlı internet sitesinde 02.06.2017 tarihinde Bandırma Kent Meydanında Ramazan etkinlikleri için Oval Meydana kurulan stantlar için Bandırma Belediyesine izin verilmediği ve daha sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından stantların kurulmaya başlandığı hakkında haber yapılmıştır. İlimiz Bandırma İlçesi Paşabayır, Hacıyusuf ve İhsaniye Mahallelerinde Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında bulunan 119.551,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz; Bandırma Belediyesi tarafından onaylanan 1/1000 ölçekli Dolgu Amaçlı İmar Planına göre 4.629,00 m2 lik kısmı büfe, stand yeri, balık hali, şehir kulubü, lokanta, otopark olarak ticari amaçlı, 1.681,00 m² yüzölçümlü kısmı yürüyüş yolu, dinlenme alanı ve 114.922,00 m2 lik kısmı çocuk bahçesi, semt spor sahası, mini golf, dinlenme alanları, gösteri alanı, su oyunları, açık sergi alanları vb. ticari amaçlı olmayan halka açık ve ücretsiz olarak kullanılmak üzere Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı arasında 04.04.2017 tarihinde 10 yıllık bedel karşılığı kiralama protokolü imzalandığından, söz konusu alan içinde Bandırma Belediye Başkanlığına ticari amaçlı stant kurulmasına izin verilmemiştir. Kiralama protokolü Avan Projesi, Dolgu Amaçlı İmar Planına uygun olarak hazırlanmış, ancak Bandırma Kent Meydanı Büyükşehir Belediyemiz tarafından 04.04.2017 tarihinde teslim alındığından, 27.05.2017 ile 25.06.2017 tarihleri arasındaki Ramazan etkinliklerine projeye uygun stant çalışmaları yetiştirilemediğinden, Bandırma halkının yaz sezonu boyunca kullanması için yerel basında bahsedilen Oval Meydan; Bandırma Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 15.05.2017 tarih ve 114 sayılı yazısına istinaden, 26 Haziran – 01 Eylül 2017 tarihleri arasında Bandırma Belediyesi tarafından umumi hizmetlerde kullanılması için Başkanlık Makamının 23.05.2017 tarih ve 1816/13977 sayılı Başkanlık Oluru İle Bandırma Belediye Başkanlığına izin verilmiştir. Yerel Basında Oval Meydan olarak belirtilen bu alanda Ramazan etkinlikleri çerçevesinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca sahne kurularak Ramazanın manevi atmosferine uygun olarak programlar tertip edilmektedir. Vatandaşlarımızın bu alandaki etkinliklerden faydalanabilmeleri için yine meydanda mevcut kafeterya ve büfe sahipleriyle görüşülerek, vatandaşlarımızın Kent Meydanında sosyal ve kültürel etkinliklere katılabilmesi için 12 adet oturma mekanı oluşturulmuştur. Yapılan bu çalışmalar Dolgu Amaçlı İmar Planı ve Avan Proje 2017 yaz sezonuna yetiştirilemediğinden, Büyükşehir Belediyemizin herhangi bir gelir elde etme gayesi olmadan sadece halkımızın 2017 yaz sezonunda Bandırma Kent Meydanından faydalanması amacı ile düzenlenmiştir. Büyükşehir Belediyemiz tarafından Bandırma Kent Meydanının Dolgu Amaçlı İmar Planı ve Avan Projeye göre düzenlenerek, gelecek yaz sezonlarına yetiştirilip Bandırma halkının hizmetine sunulması çalışmaları devam etmektedir.”



BAŞKAN UĞUR BANDIRMA'YA TEŞEKKÜR ETTİ



Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, her fırsatta verdiği önemi dile getirdiği Bandırma'ya diğer bütün ilçelerdeki gibi Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım ve hizmetlerinin süreceğini bildirdi. Başkan Uğur, “Halkımıza, Büyükşehir Belediyemiz Kent Meydanı düzenleme çalışmaları bitinceye kadar, bizi anlayışla karşıladığı için teşekkür ederim” dedi.

Saygılarımızla