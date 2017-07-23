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Büyükşehir’den Aşıklar Şöleni

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Şenkaya Belediyesi’nin işbirliğinde Bardız Mahallesi’nde Âşık Nihani ve Âşık Mevlüt İhsani’yi anma programı düzenlendi.

23 Temmuz 2017 Pazar 18:35
Büyükşehir’den Aşıklar Şöleni

Bardız köy meydanında gerçekleştirilen Âşıklar Şöleni programına yoğun ilgi gösterildi. Ocaktan yetişen; Nuri Çırağı, Erol Ergani, İhsan Yavuzer, Mustafa Aydın, Ümit Coşkuni, Beyzade Aslan, Serdar Bardızlı gibi âşıkların katıldığı etkinlikte halk ozanları, Aşık Nihani ve Aşık Mevlüt İhsani’nin eserlerini seslendirdi.

İlki gerçekleştirilen anma programıyla Âşık Nihani ve Âşık Mevlüt İhsani’nin isimlerinin yaşatılması, geleneğin devamı açısından önemli bir program olduğunu ifade eden Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hulusi Seven Sanat Merkezi Müdürü Ergün Engin, anma programlarının önümüzdeki günlerde devam edeceğini ifade etti.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 18:35
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  4. Şenkaya
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