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Büyükşehir’den asfalt seferberliği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike’nin Saklısu, Yuvalı ve Turunçova mahallelerinde 5.5 kilometrelik yolu asfaltladı.

01 Ağustos 2017 Salı 12:18
Büyükşehir’den asfalt seferberliği

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Antalya genelinde asfalt seferberliğini sürdürüyor. Bir süredir düzenlemesi yapılan Finike’nin Saklısu, Yuvalı ve Turunçova Mahalle yolları sıcak asfaltla kaplandı. Saklısu, Yuvalı ve Turunçova Mahalle sakinleri asfalt hizmetinden dolayı büyük sevinç yaşadı. Yenilenen yollarıyla Finike’de ulaşım daha modern hale geliyor.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 12:18
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