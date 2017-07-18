Büyükşehir'den 3.000 öğrenciye eğitim yardımı

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısının 2. birleşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, başkanlığında yapıldı. Toplantıda, gündemin 4. maddesinde yer alan Denizli’de ikamet eden lise ve dengi okullarda eğitim gören öğrencilere öğrenim yardımı konusu görüşüldü. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğrencilere verilecek yardım miktarı ve yardım alacak öğrenci sayısını açıkladı. Eğitim yardımının bu yılki miktarı ve kaç öğrenciye verileceğini açıklayan Başkan Osman Zolan, 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde lise ve dengi okullarda eğitim gören 3.000 öğrenciye 10 ay boyunca aylık 90 lira verileceğini kaydetti.

“Öğrencilerimize destek olmaya devam edeceğiz”

“Öğrencilerimize destek olmaya devam ediyoruz” diyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Bizin en önemli kriterimiz, maddi durumu zayıf olan ailelerimizin çocuklarına bu yardımı yapmak. Başarılı ve ekonomik durumu yetersiz olanlara pozitif bir ayrımcılık yapıyoruz. 3.000 öğrencimize yine destek vermeye devam edeceğiz. Bu yıl mezun olan öğrencilerimizin yerine liseye yeni başlayan öğrencilerimizle tamamlayacağız. Eğitim yardımı alan öğrencilerimiz mezun oluncaya kadar bu desteği almaya devam edecek” dedi.