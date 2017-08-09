Büyükşehir’den 3 yeni kentsel dönüşüm projesi daha…

YENİ AKİT / ANKARA - Büyükşehir belediyesi, “Gümüşdere”, “ Çaldağ” ve “Şirindere” Kentsel Dönüşüm ve Gelişim projeleri ile ilgili çalışmalara da başladı. Kentin içindeki kaçak yapıları, ekonomik ömrünü doldurmuş binaları ve çöküntü alanları yenileyerek, yaşanabilir modern alanlara dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, ilgili yasa ve Bakanlar Kurulu’nca alınan kararlar doğrultusunda 3 yeni kentsel dönüşüm projesinin uygulanacağı alanlarda prosedür çalışmalarını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi Özel Projeler ve Dönüşümler Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak Başkent’te yürütülen mevcut kentsel dönüşüm projelerinin yanı sıra uygulamaya konulan yeni kentsel dönüşüm projeleriyle de bu alanlarda sağlıklı ve modern yaşam ortamı oluşturulacak.

“ÇALDAĞ”, KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJESİ…

Büyükşehir Belediyesi, Çankaya ilçesi sınırları içersinde “Antenler-Vericiler” bölgesi olarak bilinen alanda, “Çaldağ Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi”için inşa öncesi çalışmalara start verdi. Büyük kısmı Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olmak üzere, Hazine ve şahıs hisselerinden oluşan proje; 2010 tarihinde dönüşüm alanı olarak ilan edildi. 763 bin 330 metrekare büyüklüğündeki bir alanı kapsayan projede, Büyükşehir Belediyesi; 93 tapu tahsis belgeli ve 207 adet belgesiz olmak üzere toplam 300 gecekondunun tespitini yaptı. İnşa çalışmalarına kısa sürede başlanacak olan proje alanında bulunan anten ve vericiler kaldırılarak başka bir yere taşınacak.

“GÜMÜŞDERE”, KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJESİ…

Keçiören ilçesi Gümüşdere Mahallesi sınırları içersinde bulunan 109 bin 531 metrekarelik sorunlu alan, uygulanacak olan kentsel dönüşüm projesiyle çağdaş ve yaşanabilir bir bölge haline getirilecek. Uygulama esasları hazırlık aşamasında olan “Gümüşdere Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi” kapsamında 144 adet ruhsatlı ve 285 adet ruhsatsız toplamda 429 adet bağımlı ve bağımsız bölüme sahip mesken tespit edildi. Projenin uygulanması çalışmalarına başlandı.

“ŞİRİNDERE” KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJESİ…

Büyükşehir Belediyesi’nin uygulamaya koyduğu bir diğer kentsel dönüşüm Çankaya ilçesi Karakusunlar Mahallesi sınırları içersindeki 17,26 hektarlık alanda gerçekleştirilecek. “Şirindere Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi”; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” çerçevesinde, 27 Eylül 2016 tarihinde imzalanan protokol gereğince yürütülecekŞirindere Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi sahasında hazineye ait 123.600 metrekare, şahıs mülkiyeti olarak da 13.000 metrekare alan bulunuyor. Projede 2981 sayılı yasa kapsamında imar affına müracaatı olan 142 adet yapı, imar affına müracaat olmayan 86 adet yapı, tapulu mülkiyeti üzerinde bulunan 13 adet yapı ve imar yolu üzerinde kalan (yolda kalan) 11 adet yapı olmak üzere toplamda 252 adet yapı proje alanı içerisinde yer alıyor.