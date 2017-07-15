Büyükşehir, yol çizgilerini ve yaya geçitlerini yeniliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından il genelindeki yaya geçidi çizgilerinin yenileme çalışmaları devam ediyor. Denizli ve Muğla Bulvarlarında çalışma başlatan ekipler, zamanla silinerek tahrip olmuş yaya geçidi ve yol çizgilerini gece görünürlüğü için uygun ve aşınmaya karşı uzun ömürlü yol çizgi boyaları ile yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatı ile özellikle şehrin en işlek caddelerinde yapılan bu çalışma yine aynı duyarlılıkla yayaları ve sürücüleri en az rahatsız edecek yoğunluğun az olduğu saatlerde gerçekleştiriliyor. Ekiplerin fedakarlık yaparak gece mesaisi ile yaptıkları bu çalışma vatandaşlar ve sürücüler tarafından da memnuniyetle ve takdirle karşılandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire yetkilileri, taşıt yolunda yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak için büyük öneme sahip yaya geçitlerinin deforme olan çizgilerinin yenileme çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Yetkililer ,”Başkanımızın talimatları ile yayaların ve sürücülerin daha düzenli ve güvenli bir trafik akışı içerisinde olmaları için yaya geçidi ve yol çizgi yenileme çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bu kapsamda Denizli ve Muğla Bulvarında yaptığımız bu çalışma diğer yollarımızda da devam edecek” dedi.