Büyükşehir yaşlılara sahip çıkıyor

Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanlığı bünyesinde Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezini açtı. Engelli ve 65 yaş üzeri vatandaşlara hizmet verilmesi için açılan merkeze her gün gelen yaşlılar, ikinci baharını yaşıyor. El sanatları, ahşap boyama, okuma-yazma, Kur’an-ı Kerim kursu gibi daha birçok alanda eğitim alan yaşlılar için ayrıca çeşitli aktivitelerde düzenleniyor.

Kurs ve aktivitelerin dışında bakıma muhtaç yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması içinde ekip kuran merkez, kentin farklı mahallelerinde yaşayan yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, kişisel temizliklerinin yanında evlerini temizleyerek, tadilat ve onarımını da yapıyor.

Vatandaşlardan gelen talep ve başvurularla ihtiyaç sahiplerine ulaşan Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezinden 87 yaşındaki Durdu Ateş için yardım istendi. Evinin kirasını ödediği öğrenilen hayırsever, tek başına yaşayan Ateş’in kendi bakımını yapacak durumda olmadığını belirterek merkezden yardım edilmesini talep etti. Başvuruyu değerlendiren Engelliler Daire Başkanlığı, yaptıkları araştırma sonucunda tek başına yaşayan 87 yaşındaki Durdu Ateş’i ziyaret etti.Ziyarette, Ateş’in yaşlılıktan dolayı hareket etmekte, konuşmakta ve öz bakımını yapmakta zorlandığı görüldü.

Ekip, bakım evine yerleştirilmesi önerilen ancak Ateş tarafından kabul edilmeyen teklifin ardından Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi ile birlikte aileyi tekrardan ziyaret etti. Hayırsever bir vatandaşın kirasını karşıladığı ve komşularının getirdiği yemekle ayakta durmaya çalışan Ateş’in evinin bakım ve onarımı yapılacak.

Evi yaşanabilir bir hale getirmek için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi,Ateş’e gıda başta olmak üzere ihtiyaç duyulan yardımları yaptı. Büyükşehir Belediyesi ekibi ayrıca Ateş’i belli aralıklarla ziyaret ederek, kişisel temizliğinin yanında evin tadilat ve bakımını da yapacak.