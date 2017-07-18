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Büyükşehir ve SASKİ’den sağanak uyarısı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) hava muhalefeti üzerine toplantı yapıldı.

18 Temmuz 2017 Salı 18:40
Büyükşehir ve SASKİ’den sağanak uyarısı

Toplantıya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan ve ilgili daire başkanlıkları katıldı. Ayhan Kardan, Çevre illerde oluşan sel duruma karşılık şehirde önelemlerin alındığını belirtirken; Rüstem Keleş, özellikle şehrin kuzey bölgelerinde oluşabilecek sel ihtimaline karşı dün geceden itibaren ekiplerin önlem almaya başladığını söyledi. Sakarya’ya kısa sürede afete dönüşebilecek miktarda yağış düşebileceğine dikkati çeken Keleş, “Sağnak yağmur olayının ardından oluşabilecek sel afetini en az zararla atlatmak için neler yapılabileceğini biliyoruz. Şehrimizin kritik bölgelerinde ekip sayımızı arttırdık. Yağmur miktarının 80-100 mm çıktığında henüz yağmur suyu hattı tamamlanmamış yerler için su baskını sıkıntısı yaşayabilme ihtimalimize karşı oralardaki çalışmalara 200’e yakın iş makinaları ile destek vereceğiz” diye konuştu.

Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan, “Şehir içindeki kritik noktalar, şehir merkezi ve pek çok ilçe SASKİ ve Büyükşehir’in kontrolü altında. Sahada 400-500 personelimiz var. Özellikle taşkınlar yaşanmasın vatandaşlarımız maddi manevi herhangi bir hasar görmesin diye çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Vatandaşlarımızdan yağışalara karşı dikkatli olmaları konusunda hassasiyet bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 18:40
  1. Sakarya
  2. Sakarya Büyükşehir Belediyesi
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