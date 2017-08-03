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Büyükşehir vatandaşın sorunlarını sahada dinliyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun başlattığı "Büyükşehir Sahada" projesi aralıksız devam ediyor.

03 Ağustos 2017 Perşembe 15:24
Büyükşehir vatandaşın sorunlarını sahada dinliyor

Büyükşehir ekipleri, vatandaşın ve esnafın istek, öneri ve taleplerini dinleyip en kısa sürede çözüme ulaştırmak için aralıksız çalışıyor. Ekipler bu sefer de Efeler Çarşamba pazarında Aydın halkının ve pazarcı esnafının istek ve talepleri dinledi.

Her zaman vatandaşların istekleri doğrultusunda hizmet vermeye devam edeceğini belirten Başkan Çerçioğlu, “Bugüne kadar birçok projeyi hayata geçirdik. Bizim felsefemiz halk ister Büyükşehir yapar. Vatandaşlarımız taleplerini iletecek, biz yerine getireceğiz. 17 ilçenin tamamında çalışıyoruz. Ayak basmadık mahalle bırakmayacağız. Gelen taleplerin en kısa sürede değerlendirilmesi için tüm bürokratlarıma talimat verdim" dedi.

Yerinde hizmeti amaçlayan, “Büyükşehir Sahada” projesinden memnun olduklarını dile getiren esnaf ve vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkürlerini ilettiler.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 15:24
  1. Aydın
  2. Çarşamba
  3. Özlem Çerçioğlu
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