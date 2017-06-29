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Büyükşehir sokak hayvanları için su kabı dağıtıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hava sıcaklıklarının artmasından olumsuz etkilenen sokak hayvanları için uyarıda bulundu.

29 Haziran 2017 Perşembe 12:14
Büyükşehir sokak hayvanları için su kabı dağıtıyor

Hava sıcaklılarının yüksek olması insan hayatını olduğu kadar hayvanları da etkiliyor. Meteoroloji verilerine göre önümüzdeki günlerde daha da aratacak olan sıcaklıklardan sokak hayvanlarının ve kuşların olumsuz etkilenmemesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi uyarıda bulundu. Hayvanların susuz kalmaması için gölgelik alanlara içinde su bulunan kaplar bırakılarak kedi, köpek ve kuşların faydalanmaların sağlanabiliyor.

Canlılar için su ihtiyacının arttığı aşırı sıcak havalarda sokak hayvanlarının su bulması güçleştiği için yaşamları tehlikeye giriyor. Sokaklarda belli yerlere bırakılabilecek içi su dolu kaplar hayvanların su ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Büyükşehir yetkilileri, vatandaşları bu konuda duyarlı olmaları, yaz boyunca su kaplarının dolu şekilde sokaklara bırakmalarını önerdiler.

Büyükşehir Belediyesi kent genelinde yer alan 11 noktadaki yem pati bölgelerinde sokak hayvanlarına taze içme suyu sağlarken dernekler ve vatandaşlara da hayvanlar için su kapları dağıtıyor. Bu kapsamda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak derneklere 10 bin civarında su kabı dağıtıldı. Ayrıca vatandaşlar dilediklerinde su kabı alabilmek için Büyükşehir Belediyesi’nin 444 11 41 numaralı çağrı merkezi ile Gebze ve Kandıra’da bulunan hayvan barınakları vasıtası ile su kabını alabiliyor.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 12:14
  1. Kocaeli
  2. Gebze
  3. Kandıra
  4. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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