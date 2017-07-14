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Büyükşehir otobüsleri 15 Temmuz’a özel hafta sonu ücretsiz

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 15 Temmuz Cumartesi ve 16 Temmuz Pazar günleri belediye otobüslerini ücretsiz yaptı.

14 Temmuz 2017 Cuma 22:37
Büyükşehir otobüsleri 15 Temmuz’a özel hafta sonu ücretsiz

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programlarına vatandaşların daha kolay ulaşabilmesi için belediye otobüslerini ücretsiz yaptı. Bu kapsamda 15 Temmuz Cumartesi ve 16 Temmuz Pazar günleri belediye otobüsleri gün boyu ücretsiz olacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüslerinin tüm hatlarının gece yarısına kadar çalışacağı belirtilirken, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda planlanan programlardan dolayı bazı otobüslerin kalkış noktaları aşağıdaki gibi olacak: Buna göre Üçler, 1200 Evler, Karahasanlı, Göveçlik, Başkarcı, Şirinköy ve Yenişehir istikametine gidecek olan otobüsler Lise Caddesi kavşağından hareket edecek. Aynı şekilde Kayıhan, Bağbaşı, Gökpınar, Kınıklı ve İncilipınar istikametine gidecek olan otobüsler Suluköprü mevkiinden, Karşıyaka, Dokuzkavaklar,Fatih, Sevindik, Pınarkent, Anafartalar ve Deliktaş istikametine gidecek olan belediye otobüsleri ise Denizlili Valiliği önünden kalkacak.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 22:37
  1. Denizli Büyükşehir Belediyesi
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