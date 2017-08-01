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Büyükşehir ile sahiller pırıl pırıl

Aydın’da bulunan sahillerin sorumluluğunun Aydın Büyükşehir Belediyesine geçmesi ile birlikte vatandaşlar derin bir soluk aldı.

01 Ağustos 2017 Salı 11:06
Büyükşehir ile sahiller pırıl pırıl

Aydın’da vatandaşların tatillerini rahat ve huzurlu bir şekilde temiz bir ortamda geçirmelerini isteyen Aydın Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki tüm sahillerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gün içinde tatilciler ve bölge halkı tarafından kullanılan sahiller akşam saatinde boşaldıktan sonra Büyükşehir Belediyesi ekipleri iş başı yapıyor. Biriken çöpleri tek tek temizleyen ekipler, sahilleri bir sonraki güne tertemiz bir şekilde yeniden tatilcilerin kullanımına sunuyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren belirli aralıklarla kontrollerini yapan ekipler, sahillerin gün boyu temiz kalmasını sağlıyor. Ayrıca sahillerde görevli temizlik personeli tarafından günlük mıntıka temizliği de yapılıyor. Büyükşehir personelinin soyunma kabini, duş ve tuvalet gibi vatandaşların sıklıkla kullandığı ihtiyaç alanlarındaki özellikle hijyen konusunda titizlikle yaptığı çalışmalarda devam ediyor.

Tatil sezonu öncesi 100 kişilik ekiple sahillerin bakım ve temizliğini yaparak vatandaşların hizmetine sunan Aydın Büyükşehir Belediyesi, kıyı bölgelerinde plaj temizliği ve peyzaj alanlarının düzenlemesiyle vatandaşların takdirini topluyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yapılan açıklama da Söke, Kuşadası ve Davutlar başta olmak üzere sahiller dışında refüjlerde de düzenli olarak ot temizliği yapıldığı, kuruyan çiçeklerin sökülerek yerlerine yeni çiçeklerin dikildiği, uzun ağaçların sarkan dallarının da vatandaşların güvenliği için kesilip budandığını ifade edildi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 11:06
  1. Sabah
  2. Söke
  3. Aydın
  4. Tat
  5. Kuşadası
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