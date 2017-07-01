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Büyükşehir Hazro’nun mahalle yollarını asfaltlıyor

Kent merkezi ve ilçelerde asfalt çalışmalarına devam eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Hazro ilçesi kırsal mahalle yollarında asfalt sathi kaplama çalışması yürütüyor.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 16:18
Büyükşehir Hazro’nun mahalle yollarını asfaltlıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin, Hazro ilçesinde yürüttüğü asfalt, yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Bu yıl Hazro ilçesinin kırsal mahallelerine ulaşım sağlayan 80 kilometrelik yolda 1. ve 2. kat asfalt sathi kaplama çalışması yapılacak. Asfalt sathi kaplama çalışmalarına Hazro merkez Mutluca-Kulp ilçe sınırı arasındaki grup mahalle yolunda başlayan ekipler, ilk etapta 22 kilometrelik grup mahalle yolunun 14 kilometresinde asfalt sökümü yaparak yolun temel malzeme ve sıkıştırma işlemini tamamladı. Yapılan işlemlerin ardından ekipler, grup mahalle yolunda 1. ve 2. kat asfalt sathi kaplama çalışmalarına başladı. 5,5 metre genişliğindeki yolda, asfalt sathi kaplama çalışmaları temmuz ayının ikinci haftasında tamamlanacak.

Hazro merkez Mutluca-Kulp ilçe sınırı grup mahalle yolunun asfaltlama işleminden sonra ekipler, 15 kilometrelik Kocaköy-Yukarıavlak-Arkbaşı-Tepecik-Kırmataş-Hazro grup yolu ve 6,6 kilometrelik Hazro ilçe merkezi-Dadaş grup mahalle yolunun 1. ve 2. kat asfalt sathi kaplamasını yapacak. Ekipler, ayrıca Dadaş Mahallesi içine 3 bin 500 metrekare kilitli parke döşeyecek.

52 kilometrelik yolda sathi kaplama yapılacak

Kavaklıboğaz-Sarıerik, Uzunark-Ağartı-Silvan ilçe sınırı ve Yukarı Avlak-Malgir-Aşağı Avlak-Ceylancı grup mahalle yolları ile Yerigüzel, Yerhisar, Gedikalan, Yazgı, Çökeksu ve Ülgen mahalle yollarında toplam 52,20 kilometre 2. kat asfalt sathi kaplama çalışması yürütülecek.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 16:18
  1. Diyarbakır
  2. Kavak
  3. Kulp
  4. Ceylan
  5. Tepecik
  6. Silva
  7. Silvan
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