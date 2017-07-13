Büyükşehir ‘den 15 Temmuz konferansı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda Çatalçeşme Oda Tiyatrosu’nda Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferhat Ağırman tarafından, 15 Temmuz İhanetinin Tarihsel Süreçteki Sebepleri konulu konferans verildi. Konferansa Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Kültür Turizm ve Tanıtım Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı ve davetliler katıldı. Doç. Dr. Ferhat Ağırman, yoğun ilgi gösterilen konferansta 15 Temmuz darbe girişiminin tarihsel sürecini anlattı. Ağırman, “15 Temmuz, milli ve yerli insanların düşünce alt yapılarının bir direnişidir, ortaya koymuş olduğu bir baş kaldırıdır, bir duruştur” dedi.

“Çocuklarınızı etkinliklerimize getirin”

Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan ise, 15 Temmuz kalkışmasının hemen olan bir süreç olmadığını ifade etti. Vatan hainlerinin din kisvesi altında bir vesayetle devleti ele geçirmeye çalıştığını anlatan Gökoğlan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü bu hafta dolu dolu yapacağımız etkinliklerle anacağız. Bu etkinliklere özellikle çocuklarınızı da getirmenizi öneriyorum. Gelecek nesillerimizin ülkemizin nasıl bir süreci geride bıraktığını görmeleri, bu etkinlikleri amacına ulaştıracaktır” dedi.