Büyükşehir Bozdoğan’ın yollarını yeniliyor

Bölgeye gelen ziyaretçiler tarafından sıkça kullanılan Arapapıştı yolu, Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yenilendi.

Kanyon yolunda asfalt ve sathi kaplama yapılarak, ziyaretçiler için kullanılan yol konforlu hale geldi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri aynı zamanda Bozdoğan İlçesi’ne bağlı Güneyyaka, Kızıltepe, Yazıkent yol ayrımı Koyuncular arası ile Karaahmetler, Kamışlar (Soğukkuyu) Mahallesi, Amasya-Site Mahallesi arası, Asma, Seki Mahalle yollarına da modern ve çağdaş görüntüye kavuşturdu.

Bozdoğan Halkı, Arapapıştı Kanyonu ve ilçede yapılan hizmetler nedeniyle Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.