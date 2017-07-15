Büyükşehir Belediyesi ücretsiz enstrüman kursu verecek

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, müzik aletlerinin kullanımını yaygınlaştırmak ve bu yönde yeteneği olanların uzman kadrolarca yetiştirilmesini sağlamak amacıyla başlayacak kurslarda ud, keman, bağlama, gitar, nota ve solfej dersleri ücretsiz olarak verilecek. Okul dönemi başlayana kadar devam edecek kurslar, her sınıfta en az 5 öğrenci olacak şekilde ayarlanacak ve bu sayede dersler özel ders havasında geçerken, hocalar öğrencileriyle iyi ilgilenebilecek.

Açılacak enstrüman kursunda her yaş grubundan vatandaşlar yer alabilecek. Büyükşehir Belediyesi, özellikle çocukların yaz dönemlerindeki boş zamanlarını bilgisayar, televizyon gibi teknolojik aletlerin başında geçirmeleri yerine, yeteneği ve ilgisi doğrultusunda müzikle sanatla uğraşabilmeleri için enstrüman kurslarını hayata geçiriyor. Yaş sınırı olmadan isteyen herkesin başvurabileceği ve halen kayıtların alındığı kurslara, Sanat Sokağı’nda bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ek binasından başvuru yapılabiliyor.