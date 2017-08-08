Büyükşehir Belediyesi Pütürge’de yol çalışmalarını sürdürüyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Pütürge ilçesinde yatırım ve hizmetlerine devam ediyor. Büyükşehir, Pütürge Tepehan bölgesinde Uzuntaş ve Kayadere mahallelerinin ulaşımını sağlayan grup yolunu genişletiyor. Zor bir coğrafi yapıya sahip Pütürge’nin yıllardır tek şeritli olan yolları Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla 2 katı genişliğine çıkarılıyor. Tepehan bölgesinde Uzuntaş ve Kayadere Mahallelerinin ulaşımını sağlayan 12 kilometre uzunluğundaki grup yolu 3 metre genişlikten 10 metre genişliğine çıkarılıyor. 2.5 kilometrelik bölümü genişletilen yolda çalışmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, dere yataklarına çeşitli çaplarda beton büzler yerleştiriyor. Keskin virajları daha da geniş yapan Büyükşehir, vadiler arasında çıkan suları da kontrol altına alarak doğallığını bozmuyor. Kışın bölgeye yağan kar yağışı nedeniyle yolda oluşabilecek doğal afetler için de şimdiden önlemler alan Büyükşehir Belediyesi, farklı noktalara taş duvarlar yapacak.

Dolgu ve kazı çalışmalarının devam ettiği yol güzergahında ilerleyen dönemlerde asfaltlama çalışmaları da yapılacak.