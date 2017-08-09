Büyükşehir Belediye Bisiklet Takımı’na tebrik

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı sporcularından Deniz Deniz’in Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası Gençler Kategorisini, Zeki Kaygusuz’un ise Dağ Bisikleti Eleminatör Türkiye Şampiyonası Büyük Erkekler Kategorisi’ni şampiyon olarak tamamlamasının ardından Sakarya’da bulunan bisiklet dernekleri sporcuları tebrik etti. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ana binası önünde düzenlenen tebrik programında Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Yusuf Ertuğrul Erdem, Bisiklet Takımı antrenörü Aziz Sırnaç ve bisiklet derneklerinin üyeleri yer aldı. Şampiyon sporcular Deniz Deniz ve Zeki Kaygusuz’a Bisikletliler Derneği Sakarya Şubesi Başkanı İlhan Şengel ile Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Sakarya Şube Başkanı Şefik Akar tarafından çiçek takdim edildi.

Tebrik programında açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, “Derneklerimizin bu nezaketli düşünceleri ve tebrikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Bizleri çok memnun ettiniz. Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız Sayın Zeki Toçoğlu’nun talimatları doğrultusunda bisiklet branşımızı kurduk. Bisiklet branşını bir spor olarak görmenin yanında esasen kültür olarak görüyoruz. Bisiklete bakışımız ve yaklaşımımız bu yönde. Bu kapsamda bisikleti hayatımıza nasıl daha fazla sokarız diye adımlar atıyoruz. Bunu elbirliği ile yapacağız. Yeni kurulan bisiklet branşıyla arkadaşlarımız bize bu başarıyı kısa süre içerisinde yaşattılar. Başarılarımız tabiki de bununla sınırlı kalmayacak. Bisiklette marka şehir olma hedefine ilerliyoruz” dedi.

Bayraktar, “Şehrimiz 2020 Dünya Dağ Bisikleti Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak. Bunun öncesinde şehrimizde bu yıl ilkini düzenlediğimiz MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları da düzenlenecek. Caddelerimizde inşa edilen bisiklet yolları da bisikleti hayatımıza daha fazla sokma gayretlerimizin bir göstergesi. İnşallah bu süreç içerisinde bu yolların uzunluğu daha da artacak. Planladığımız veya kesintiye uğrayan bisiklet gezintilerimiz vardı. Nasip olursa önümüzdeki sene bu gezintileri tekrardan planlayacağız. Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak sadece belirli bir seviyeye ulaşmış sporcularımızı takımlarımıza getirip onları başarı için hazırlamakla ilgilenmiyoruz. Alttan yeni sporcuların yetişerek katkı sağlaması adına da altyapı çalışmalarımızı başlattık. Önümüzdeki dönemde çok güzel faaliyetlerimiz olacak. Bu noktada desteklerinizi bekliyoruz” diye konuştu.