Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’den Şanlıurfaspor’a destek ziyareti

Şanlıurfaspor Tesislerinde Kulüp Başkanı Emin Yetim ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Başkan Çiftçi, Şanlıurfaspor’un 2016-2017 sezonunda mücadele ettiği TFF 1. Ligde şike ile küme düşürüldüğü iddiasıyla Şanlıurfaspor’un TFF’ye yaptığı şikayet değerlendirildi. Şanlıurfaspor’un kentin markası olduğunun altını çizen Başkan Çiftçi, "Şanlıurfaspor Şanlıurfa’nın marka değeridir. Şanlıurfa bir milyon 942 bin nüfusuyla takımının yanındadır. Şanlıurfa Büyükşehir Meclisimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımız her zaman her dönem kulübün yanındadır. Bu dönem aynı hassasiyet ve sorumlulukla yanında olacağımızı ifade ediyoruz. Kulüp yönetim kurulu arkadaşlar sportif anlamda çalışmalarını yapıyorlar. Bizde gerekli katkıları sağlarız. Ortaya çıkan şike iddiası şehrin tamamını ilgilendiriyor. Konu Türkiye Futbol Federasyonun ilgili kurullarında değerlendirme aşamasındadır. Önümüzdeki salı günü bir karar bekleniyor. Şanlıurfaspor’un hakkının peşinden olduğumuzu belirtiyoruz. Türkiye Futbol Federasyonun hakkı teslim edeceğine inanıyoruz. Şanlıurfaspor’un hakkını Şanlıurfa’ya teslim edeceğine güvenimiz tamdır. Şanlıurfaspor şehrimizin en önemli parçasıdır. Tüm Şanlıurfalıların yüreğinde yer edinmiştir. Dolayısıyla verilebilecek haksız bir karar tüm Şanlıurfa’yı zedeleyebileceği gibi bizleri de daha fazlasıyla zedeleyecektir. Biz inanıyoruz ki bu konuda hakka uygun, hukuka uygun, bilgi, belgelere ve delilere dayalı şekilde hareket edileceğini bekliyoruz" dedi.

"Şanlıurfaspor yoluna devam edecek"

Şanlıurfaspor’u güzel günler beklediğini belirten Başkan Çiftçi, "Sportif anlamda bazı dönemlerde parlak bazen de düşüşlerin yaşanır. Önemli olan renklere bağlılıktır. Her zaman o renklere destek vermektir. Şanlıurfaspor Yöneticilileri realiteye uygun bir şekilde hareket ederek ve Şanlıurfaspor’un kaynaklarını en rantabıl bir şekilde değerlendirip tribünleri dolduracak, iyi bir takım oluşturup yoluna devam edeceğine inanıyoruz" diyerek hep birlikte Şanlıurfaspor’u güzel günlere kavuşturmak istediklerini belirtti. Başkan Çiftçi’ye ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim ise, "Şanlıurfaspor’a şimdiye kadar verdiği destekten dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da desteklerini bekliyoruz. Kulüp olarak transfer çalışmalarımızı ve şike olayında yaptığımız şikayetleri paylaştık" dedi.

Yapılan açıklamanın ardından takımın transfer çalışmaları ve yapılacak transferler konusunda görüş alış verişinde bulunuldu.