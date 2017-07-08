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Büyükşehir Battalgazi yolunda değişim dönüşüme başlıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ilçe sınırları içinde bulunan Battalgazi (Eski Malatya) yolunda değişim-dönüşüm ve yenileme çalışmaları yapacak. İlk kazmayı Pazartesi günü vuracak olan Büyükşehir Belediyesi caddeyi standartlara uygun hale getirecek.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:10
Büyükşehir Battalgazi yolunda değişim dönüşüme başlıyor

Birinci etap çalışması İtfaiye kavşağından başlayıp, Kantar’da son bulacak. Altyapı çalışmaları kapsamında MASKİ Genel Müdürlüğü içmesuyu ve kanalizasyon, FEDAŞ elektrik, AKSA doğalgaz, Türk Telekom da fiber hat çalışmaları yapacak. Bu çalışmaların devamında Büyükşehir Belediyesi üstyapı çalışmalarına başlayacak.

750 metrelik bölümde Büyükşehir Belediyesi, 2,5 metre genişliğinde kaldırım, 2 metre genişliğinde cep otopark, 2 metre genişliğinde bisiklet yolu 14 metre genişliğinde yollar, 1 metre arayla aydınlatma ve ağaçlandırma çalışması yapacak. 36 aydınlatma direğinin monte edileceği cadde’ye 72 adette ağaç dikilecek.

Düzenleme çalışmaları nedeniyle trafiğe kapanacak cadde için çeşitli önlemler alan Büyükşehir Belediyesi alternatif yolları da belirledi. Çalışmayı 2 ay gibi kısa sürede bitirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, caddenin tamamını etap etap yapacak.

Gidiş istikameti Düşün Sokak ve Köprü ağzı Caddesi üzerinden sağlanacak. Dönüş güzergahı ise Göztepe Caddesi, Akgeyik sokak ve Kavak Caddesi istikameti üzerinden sağlanacak.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:10
  1. Malatya
  2. Kavak
  3. Çal
  4. Türk Telekom
  5. Battalgazi
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