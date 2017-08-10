Büyükşehir Basket ilk antrenmanını gerçekleştirdi

Sakarya Büyükşehir Basketbol Spor Kulübü, Tahincioğlu Basketbol Ligi öncesindeki ilk antremanını gerçekleştirdi. Yerli ve genç oyuncular, sağlık kontrollerinin ardından gerçekleştirilen antremanda bir araya geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, “Bugün itibariyle yerli ve genç oyuncularımızla yeni sezon hazırlıklarımıza başladık. 14 Ağustos Pazartesi günü yabancı sporcularımız da takımımıza katılacak. 20 Ağustos Pazar gününe kadar Sakarya’da gerçekleştirilecek çalışmalarımız daha sonra Bolu’da devam edecektir. Yeni sezon takımımıza ve şehrimize hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.