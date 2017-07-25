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Büyükşehir basın çalışanlarını ağırladı

Denizli’de yayın yapan yerel ve ulusal medya kurumları temsilcileri ve çalışanları Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği gecede Basın Bayramı’nı kutladı. Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yayası’nda ağırlanan basın çalışanları gönüllerince eğlendi.

25 Temmuz 2017 Salı 21:52
Büyükşehir basın çalışanlarını ağırladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türk basınında sansürün kaldırılmasının 109'uncu yıldönümü dolayısıyla basın çalışanları için program düzenledi. Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası’nda düzenlenen programa, Denizli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ömer Faruk Özer, Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı, Denizli Yeni Medya Yayıncıları Derneği (YENİMEDYADER) Başkanı Sedat Kurt ve Denizli’de yayın yapan yerel ve ulusal medya kurumları temsilcileri ve çalışanları katıldı. Teleferik ile Bağbaşı Yaylası’na çıkan basın mensupları burada ilk olarak tırmanma ve atlama kulesinin heyecanını yaşadı. Bir süre atlama kulesinde eğlenen konuklar daha sonra kendileri için yaylada hazırlanan programa katıldı.

Başkan Osman Zolan’a teşekkür

Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı, her türlü zor şartlar altında, halkın haber alma hakkını yerine getiren basın çalışanlarının biraz olsun iş stresinden kurtularak nefes alması için program düzenlemek istediklerini belirterek, kendilerini bu konuda kırmayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a teşekkür etti. Boyacı, “Burada haber stresinden koşuşturmacadan biraz uzaklaşırız diye düşünüyor, hepinizin Basın Bayramını kutluyorum” dedi.

“Sizleri ağırlamaktan mutluyuz”

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ömer Faruk Özer ise, Başkan Osman Zolan’ın ani bir program nedeniyle programa katılamadığını belirterek, selamlarını iletti. Basın mensuplarının çok zor ve meşakkatli bir görev yaptığını ifade eden Özer, “Bu işin zorluğunu çekenler sizlersiniz, sizi bu anlamlı günde misafir etmekten çok mutluyuz. Tüm basın çalışanlarımızın Basın Bayramı’nı kutluyorum” diye konuştu. Gecede Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuar sanatçıları sahne alarak basın çalışanları için söyledi. Oyun havalarına eşlik eden konuklar gönüllerince eğlendi.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 21:52
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