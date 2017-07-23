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Büyükşehir Aşk-ı Vatan programıyla 15 Temmuz’u anlattı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi düzenlediği “Aşk-ı Vatan” programıyla 15 Temmuz Demokrasi Destanı’nı anlattı. Havuzbaşı Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen programda, Biz Türkiye’yiz Sanat Topluluğu, 70 kişilik dev kadrosuyla oratoryo gösterisi yaptı ve kahramanlık türkülerini seslendirdi.

23 Temmuz 2017 Pazar 18:42
Büyükşehir Aşk-ı Vatan programıyla 15 Temmuz’u anlattı

Sanatçı Ahmet Coşkun’un yönetimindeki ekip, hazırlanan kahramanlık koreografisiyle gecede duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan ve diğer protokol üyelerinin izlediği Aşk-ı Vatan programına vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Başkan Mehmet Sekmen, burada yaptığı konuşmada, “Bizi şefkatli bir ana kucağı gibi bağrına basan bu toprakları, vatan haini Fetö ve uşaklarına çiğnetmemek, ay yıldızlı bayrağımızı ebediyyen göklerde dalgalandırmak, gönülleri yeşerten Kur’an ve ezan nidalarını dilimizden düşürmemek hepimizin en asli görevidir” dedi.

Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “Şu çok iyi bilinmelidir ki cennet vatanımız Türkiye, İslam ve ümmeti Muhammed’in son kalesidir. Bu kaleyi kanımızın son damlasına kadar koruyup kollayacağız. Ümmetin umudu olan bu topraklara, ezanımıza, bayrağımıza na mahrem eli değdirmeyeceğiz. Bu ülkenin yetiştirdiği tüm mazlum milletlerin ümit ve umudu olan Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, o gece Anadolu’da oluşan o emsalsiz vatan aşkını, o milli ruhu şu veciz sözle anlatıyor: ‘Millete hizmetin, her türlü tehlikeyi göze almak anlamına geldiğinin idrakiyle, ’ölümü kendi içimizde öldürerek’ bu yola çıktık’ Evet şahadet şerbetini içerek şüheda mertebesine ulaşan 249 şehidimiz de ‘Ölümü kendi içinde öldürerek’ göğsündeki iman, bayrak ve vatan aşkıyla Hakk’a yürüdü. Erzurumlular da Hak ve Batıl’ın savaşında 5 yiğit evladını şehit verdi. Huzurlarınızda Erzurumlu 15 Temmuz kahramanlarımız Murat Ellik, Oğuzhan Yaşar, Edip Zengin, Beytullah Yeşilay ve Yakup Sürücü’yü rahmetle anıyorum. Ülkemizin birliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne kasteden Terörist başı demokrasi katili Fetö ve onun hain işbirlikçilerine gereken dersi misliyle veren, tankların altına yatan, kör kurşuna siper olan ve aziz kanını vatan toprağına feda eden tüm şehitlerimize her daim şükran ve minnet borçluyuz. 15 Temmuz’da Ukba’ya şehitlik mertebesiyle giden şehitlerimizi asla unutmadık ve unutmayacağız da.”

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 18:42
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