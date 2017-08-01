Büyükerşen'e saldırıda 3 kişi tutuklandı
Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e saldırıda bulunanlardan 3 kişi tutuklandı.01 Ağustos 2017 Salı 22:20
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e saldırıda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden emekli polis memuru, kafe işletmecisi Mahfuz Banlı, yeğeni Yunus Mehmetoğlu ile olaya karışanlardan Yunus Emre Aksoy, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Nöbetçi mahkeme, diğer 2 şüpheli Mustafa Çetiner ile Aydın Tekin’i ise adli kontrol kararıyla serbest bıraktı.