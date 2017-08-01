Büyükerşen'e saldırıda 3 kişi tutuklandı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e saldırıda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden emekli polis memuru, kafe işletmecisi Mahfuz Banlı, yeğeni Yunus Mehmetoğlu ile olaya karışanlardan Yunus Emre Aksoy, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Nöbetçi mahkeme, diğer 2 şüpheli Mustafa Çetiner ile Aydın Tekin’i ise adli kontrol kararıyla serbest bıraktı.